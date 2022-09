Rocambolesco incidente a Flavon: perde il controllo dell’auto e centra tre veicoli in sosta

Pubblicità

Pubblicità



Rocambolesco incidente, fortunatamente senza feriti, ieri sera, domenica 18 settembre intorno alle 22, sulla SP73 a Flavon.

Un uomo alla guida di una BMW ha perso il controllo della propria auto, centrando tre mezzi in sosta, per poi finire contro un muro ed arrestare la propria corsa sulla sede stradale. Fortunatamente in quel momento non transitavano veicoli.

Su posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Flavon, che si sono occupati della messa in sicurezza della sede stradale e della gestione (con successivo ripristino) della viabilità.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità