Mercedes elettrica: ecco i nuovi modelli di punta della Stella

Pubblicità

Pubblicità



La nuova gamma full electric di Mercedes sta letteralmente conquistando tutti gli appassionati della Stella, che aspettavano ormai da tempo dei nuovi modelli di mobilità alternativa.

Parliamo di vetture che non rischiano di certo di deludere le aspettative e che possiamo già trovare presso i concessionari ufficiali Mercedes come Trivellato.

Veri e propri gioiellini, elettrici e dunque sostenibili, che stupiscono anche per quanto riguarda il design. Scopriamo insieme nel dettaglio quali sono le auto di punta della gamma Mercedes elettrica.

Pubblicità Pubblicità

Mercedes EQA: il SUV compatto full-electric – Mercedes EQA è il SUV compatto della Stella che rientra nella gamma dei veicoli full-electric e che sta riscuotendo un grandissimo successo tra gli appassionati del marchio.

Possiamo considerare Mercedes EQA come la versione 100% elettrica di Mercedes GLA perché gli elementi caratterizzanti sono praticamente i medesimi.

A rendere naturalmente unico questo modello è la motorizzazione elettrica, disponibile in ben 4 differenti versioni: Mercedes EQA 250, Mercedes EQA 250+, Mercedes EQA 300 4MATIC e Mercedes EQA 350 4MATIC. Per quanto riguarda la versione base di Mercedes EQA prezzo e costi extra sono in linea con il mercato: si parte da poco più di 53.000 euro.

Pubblicità Pubblicità



Mercedes EQB: il SUV familiare 100% elettrico – Altrettanto interessante è Mercedes EQB: SUV familiare in grado di ospitare fino a 7 passeggeri che replica per molti aspetti le caratteristiche del GLB in versione naturalmente elettrica. In quanto al design, anche questo modello si mantiene fedele a quell’ideale di eleganza tipico della Stella, aggiungendo anche un tocco di esclusività che di certo non guasta mai.

Mercedes EQB è il SUV perfetto per le famiglie numerose che guardano al futuro e che cercano un mezzo di mobilità alternativa che sia 100% elettrico.

Per quanto riguarda la questione Mercedes EQB prezzo , il discorso è il medesimo che abbiamo appena fatto parlando della versione EQA. I costi non sono di certo tra i più economici, ma parliamo di veicoli di punta che appartengono ad una fascia alta di mercato.

Mercedes EQC: il simbolo della gamma elettrica della Stella – Ordinabile da Trivellato, Mercedes EQC si colloca dal punto di vista estetico tra il SUV ed il SUV coupè, rappresentando l’oggetto dei desideri di molti appassionati della Stella. Una vettura full-electric dalle linee pulite e moderne, che non passa di certo inosservata e che si può considerare il vero e proprio simbolo della gamma elettrica Mercedes.

Mercedes EQS SUV: il nuovo gioiello – Vale la pena menzionare anche la nuovissima Mercedes EQS SUV: versione Sport Utility in chiave luxury della berlina EQS e gioiellino unico nel suo genere.

Trivellato ti dà la carica: la promo della quale approfittare – Parlando di veicoli elettrici Mercedes vale la pena ricordare l’interessante promozione “Trivellato ti dà la carica”: promozione che permette a tutti coloro che acquisteranno un modello full-electric della gamma Mercedes EQ di ricevere una card prepagata per ricaricare l’auto per un intero anno presso le numerose stazioni convenzionate Neogy. Un motivo in più per acquistare una Mercedes della gamma EQ da Trivellato!

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità