Lega a Pontida, dalla flat tax all’autonomia: Salvini presenta i 6 punti del patto elettorale

Ieri, a Pontida il leader della Lega, Matteo Salvini ci mette la faccia insieme ai Governatori, Fedriga, Zaia e al ministro Giorgetti, firmando un contratto con gli italiani.

Sono sei i punti presentati, con la speranza di cambiare il futuro del Paese. Si parla di autonomia, caro bollette, flat tax, cancellazione della legge Fornero, pace fiscale e ripristino dei decreti sicurezza.

“Per cinque anni governeremo bene e insieme”: dichiara Salvini. I temi, quindi, sono soprattutto l’autonomia che per Zaia “varrebbe la caduta di un Governo”, la flat tax al 15% anche per le famiglie e il ritorno in vigore dei decreti sicurezza.

Non solo, tra le promesse l’abolizione del canone Rai, mentre sulla questione aborto il leader della Lega dice: “Bisogna tutelare la vita e dare alla donna sempre un’alternativa, ma l’ultima parola spetta sempre solo alla donna”.

