A tradire online, secondo un sondaggio realizzato dal portale Incontri-ExtraConiugali dal 2 al 5 settembre 2022 su un campione di mille uomini e mille donne iscritti al portale, è il 75% degli italiani fidanzati o sposati.

«Anche mettere un “mi piace” sulle foto dell’ex su Facebook o su Instagram può essere considerato un tradimento. Per non parlare del sexting, lo scambio di foto e testi piccanti con qualcuno che non sia il partner» spiega Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali

Tale orientamento è stato preso anche dalla nostra magistratura, che sempre più spesso ha affermato che la fedeltà non è relativa in modo esclusivo al lato sessuale.

«La fedeltà coniugale —prosegue lFantini — è un dovere che la giurisprudenza ha reso sempre più ampio affermando più volte che un legame di natura sentimentale che si intrattiene nel mondo virtuale, anche attraverso una relazione su Internet oppure al telefono, con messaggi e chat, può determinare un autentico tradimento della fiducia reciproca».

Ma se molte persone classificano un tradimento fisico come una grave infedeltà, non tutti sono d’accordo: il 35% non considera il sexting un vero tradimento.

E se il 65% degli italiani considera il sexting come un atto di infedeltà, solo il 26% ritiene che possa esserlo il fatto di mantenere un profilo su un sito o su una app di dating online.

Nel sondaggio risulta che il 29% considera legittimo mentire online sul proprio stato sentimentale. «E vi è un considerevole 35% di persone di entrambi i sessi che —in assenza di un atto fisico— non considera il sexting come tradimento» mette in rilievo Alex Fantini.

«Comunque sia tanto il tradimento fisico quanto il microcheating possono essere benefici alla coppia, fungendo da compensazione per quello che non si riesce a prendere dalla storia d’amore in corso».

L’amante può avere la capacità di riaccendere la sessualità in uno dei due membri della coppia che molto spesso riesce a “portare a casa” l’eccitazione ritrovata. Tant’è che le coppie che vivono un rapporto extraconiugale si lasciano meno frequentemente delle altre. «È sempre più evidente che il tradimento è funzionale a mantenere una storia, non a distruggerla» conclude Alex Fantini.