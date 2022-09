Elezioni politiche del 25 settembre, come si vota: ecco la guida completa

Pubblicità

Pubblicità



In Trentino si voterà nel collegio di Trento e Rovereto per il Senato e la Camera e in quello della Valsugana solo per il Senato. In Trentino si eleggeranno 2 deputati nei collegi uninominali di Trento e Rovereto e 3 con il listino proporzionale (su collegio regionale). I senatori sono invece solo 3 (e altri 3 in Alto Adige) e saranno eletti tutti e solo con sistema maggioritario sui rispettivi collegi uninominali. Nel caso del Senato quindi basterà ricevere anche un solo voto in più degli avversari.

Ogni elettrice ed elettore potrà votare nel proprio seggio in Trentino Alto Adige indicato sulla tessera elettorale personale, domenica 25 settembre dalle 7.00 alle 23.00.

Non è richiesto il green pass per accedere ai seggi e la carta di identità, anche se scaduta, è valida per l’identificazione dell’elettore e dell’elettrice al seggio.

Pubblicità Pubblicità

È valida anche la ricevuta rilasciata dall’ufficio Anagrafe al momento del rinnovo, in attesa della CI elettronica inviata dal Ministero.

Si riceveranno due schede una, gialla, per l’elezione del Senato della Repubblica e una, rosa, per l’elezione della Camera dei deputati. Per l’elezione del Senato della Repubblica il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta e sul suo candidato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata.

Nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Per l’elezione della Camera dei deputati il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto.

Pubblicità Pubblicità



Se il nome del candidato è collegato a una coalizione di più partiti basterà mettere la X sul partito preferito. (E non sul nome del candidato quindi)

Le schede elettorali che non vengono compilate seguendo le regole vengono giudicate inammissibili dagli scrutatori. Ci sono varie casistiche per cui questo può succedere.

Ad esempio, se la scheda ha segni di riconoscimento (scritte, disegni ecc.). La scheda può essere poi annullata anche se non viene compilata con la matita copiativa che viene data agli elettori al seggio.

Inoltre non sono valide le schede dove non siano state rispettate le regole di voto, come quelle dove si è votato per più di un candidato uninominale, o per più di una lista plurinominale. Annullate, quindi, anche quelle con voto disgiunto.

A seguito della recente modifica dell’articolo 58 della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale 1/2021, per la prima volta i diciottenni voteranno anche per l’elezione del Senato della Repubblica.

Pertanto le elettrici/gli elettori che alla data di domenica 25 settembre hanno compiuto i 18 anni potranno votare sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica.

Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni. Alle 23.00 arriveranno i primi exit poll e verso le 1 della notte l’andamento dei risultati potrà essere già chiaro a meno di clamorosi ribaltamenti. Il nuovo parlamento si riunirà entro il 13 ottobre. Il nostro giornale seguirà per tutta la notte i risultati in diretta con aggiornamenti continui sull’andamento nazionale e della nostra provincia e testimonianze dei candidati.

sotto i fac simili delle schede elettoriali del collegio di Trento