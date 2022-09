Coronavirus: due decessi nelle ultime 24 ore in Trentino, 71 i nuovi positivi

Pubblicità

Pubblicità



Il report di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta due nuove vittime per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo e una donna – entrambi di circa 90 anni e deceduti in ospedale – affetti da altre patologie e vaccinati.

I nuovi casi positivi sono 71: tutti sono emersi dai test antigenici (522 quelli effettuati ieri), mentre i 13 test molecolari non hanno rilevato alcun contagio, ma hanno confermato una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 43, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 5 nuovi ricoveri a fronte di 6 dimissioni.

Pubblicità Pubblicità

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 2 di 0-2 anni, 2 di 3-5 anni, 3 di 6-10 anni, 3 di 11-13 anni, 6 di 14-18 anni, 13 di 19-39 anni, 18 di 40-59 anni, 9 di 60-69 anni, 8 di 70-79 anni e, 7 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.252.570, di cui 428.902 seconde dosi, 340.770 terze dosi e 31.925 quarte dosi.

Pubblicità Pubblicità