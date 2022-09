Alluvione Marche, interventi attesi dal 2016: procede l’inchiesta su due filoni di indagine

Pubblicità

Salgono a 11 le vittime accertate, mentre si cercano ovunque gli ultimi due dispersi, Brunella di 56 anni e Mattia che di anni ne ha solo 8. Quello che emerge in questo momento sono solo le colpe, indirizzate soprattutto alle amministrazioni. Infatti, in un documento datato 2016 (sei anni fa), la Regione sosteneva la necessità di effettuare interventi sul fiume, con l’obiettivo di ridurre la portata di picco che attraversa Senigallia. Lavori che però, non sono mai stati fatti.

Intanto la Procura di Ancona procede sull’inchiesta aperta sull’alluvione, in cui si procede verso due filoni di indagine. Il primo dovrà chiarire se la macchina dei soccorsi ha funzionato correttamente, dal momento in cui la reale gravità dell’allerta non c’è stata. Il secondo si concentra inevitabilmente sulla manutenzione del territorio che servirà a rilevare eventuali negligenze, mancanze e responsabilità degli uffici preposti a disporre gli interventi sul corso dei fiumi.

In attesa di ricevere altre informazioni utili anche da coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso, la pm Valeria Cigliola e il procuratore aggiunto Valeria D’Agostino hanno ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo e inondazione colposa.

