Adolfo Urso ospite di Confcommercio: «Per garantire la sicurezza bisogna fermare l’immigrazione clandestina»

Il senatore di Fratelli d’Italia e presidente del Copasir Adolfo Urso sabato pomeriggio è stato ospite di Confcommercio dove ha relazionato sulla sua visita a Kiev, Varsavia e Washington. Durante l’incontro ha risposto anche ad alcune domande che i presenti hanno posto sui temi più «scottanti» trattati in questa campagna elettorale.

Urso ha incontrato a Kiev il capo dell’Amministrazione presidenziale, Yermak e il ministro degli Esteri ucraino Kuleba e poi si è incontrato a Varsavia con il viceministro degli Esteri Pawel Jablonski per poi volare a Washington per incontrare i think tank dei conservatori e dei progressisti. «La Polonia è il paese più esposto per via dei profughi»

«La percezione che negli Stati Uniti c’è di Giorgia Meloni è quella della piena affidabilità» – ha esordito il senatore «Soprattutto rispetto al sostegno all’Ucraina e al popolo ucraino. Giorgia Meloni quello che dice realizza, quello che promette poi mantiene, coerenza, affidabilità e capacità di esprimersi in maniera chiara e diretta sono qualità che gli americani apprezzano»

Nel riepilogare alcuni passaggi del suo viaggio Urso ha sottolineato che «La Lega e le altre forze alleate del centrodestra in Parlamento hanno sempre sostenuto con il voto tutte le decisioni prese dal Parlamento e dal governo a sostegno dell’Ucraina, sia per l’invio di armi che per gli aiuti umanitari che per le sanzioni. «Lo stesso non si può dire della sinistra».

Una missione, quella di Urso, certamente anche politica e organizzata per rassicurare gli alleati sul fatto che una vittoria della destra domenica non avrà ripercussioni sul “pieno rispetto delle posizioni europee e atlantiche del nostro Paese”.

Durante il dibattito rispondendo alle domande del nostro direttore editoriale Roberto Conci ha spiegato come il programma di Giorgia Meloni intenda affrontare il problema caro energia: «Disaccoppiare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, per non far ricadere l’impennata del costo al Ttf di Amsterdam anche sulla produzione con fonti rinnovabili, come invece accade ora e mettere subito un tetto sul prezzo del gas a livello europeo». Queste le due proposte per risolvere un problema che – ha detto Urs0 – vedrà nelle prossime settimane un calo sensibile del gas.

«Ci saranno anche delle compensazioni per imprese e famiglie» – ha aggiunto.

Durante l’incontro il senatore Urso ha parlato anche di immigrazione, del problema della sicurezza nelle nostre strade che vede come primo avamposto i commercianti che negli ultimi anni sono stati penalizzati per colpa di vandalismi, furti e rapine. «La sicurezza nella nostra agenda è ai primi posti – ha ribadito il senatore Urso – per garantire questo dobbiamo fermare l’immigrazione clandestina. La prima azione che presenteremo insieme a tutta l’Europa e gli Stati Uniti riguaderà la Libia che è la maggior fonte dei nostri problemi. È necessario stabilizzare questa regione per farla crescere economicamente per così eliminare il problema degli arrivi dei barconi». Urso ha fatto riferimento a quando è successo in Svezia (Ndr – Vittoria della destra) dove è allo studio un progetto che vede le guardie giurate tutelare la sicurezza nelle ore notturne,

Poi di natalità e autonomia, «Fratelli d’Italia tutelerà l’automia della vostra provincia»

È stato affrontato il tema della flat tax e delle fideussioni bancarie che Giorgia Meloni ha detto intende proporre per le imprese extraeuropee che lavorano in Italia. Non sono mancate fra il pubblico le domande sulla riforma della giustizia e sulla sicurezza privata.

Durante il dibattito il senatore Urso ha riportato alcuni dati che porrebbero Fratelli d’Italia ormai prossima a raggiungere il 30% dei consensi in Italia.

Altro dato che fa riflettere – dichiarato dal senatore – è il crollo del partito democratico: «I dati che abbiamo parlano di un avvicinamento preoccupante in termine di consensi del movimento 5 stelle al Pd, ciò significa che non c’è più un punto di riferimento nelle minoranze»

Il presidente Giovanni Bort ha chiesto alla fine della conferenza al nuovo governo di «risolvere il problema del caro bollette in fretta perché sono migliaia le attività ormai giunte allo stremo e a rischio chiusura»