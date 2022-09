Urso a Trento: Fratelli d’Italia diventerà il primo partito anche in Trentino»

Pubblicità

«Fratelli d’Italia diventerà il primo Partito del Nordest, con risultati straordinari anche qui a Trento dove da molti anni si sta registrando una forte disaffezione verso l’alleanza sinistra-autonomisti trentini che poco ha dato a questo territorio». – Così il presidente del Copasir e senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso che ieri ha presentato i candidati di Fratelli d’Italia del Trentino che prenderanno parte alla tornata elettorale della prossima domenica che deciderà l’insediamento del nuovo governo.

Lo ha fatto forte della valanga di consensi che il suo leader Giorgia Meloni sta ricevendo ormai in tutte le piazza d’Italia e dai dati che emergerebbero da alcuni sondaggi che danno solo in Veneto il partito sopra il 30%.

Presenti vicino a lui anche il coordinatore regionale Alessandro Urzì, il senatore Andrea de Bertoldi e la consigliera provinciale trentina e candidata capolista alla Camera Alessia Ambrosi. «I trentini, i veneti, l’intera Italia sta guardando con fiducia al progetto del centrodestra che ha saputo fare quadrato attorno ad un programma chiaro ed esaustivo: la leadership di Giorgia Meloni, poi, è sinonimo di coerenza e motivo di fiducia», ha aggiunto Urso.

Durante la conferenza stampa Urso ha detto chiaramente di attendersi il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla lega anche in Trentino. Ha citato alcuni dati nazionali che darebbero il suo partito al 29% e la lega all’11%.

Poi ha lanciato un nuovo appello e monito al governatore Fugatti che «da oltre 10 mesi snobba il nostro partito e non risponde nemmeno al telefono, è evidente che se fino ad oggi il governatore leghista si era potuto permettere di snobbare l’alleato dopo le elezioni politiche la musica nel centrodestra cambierà e di molto».

Il senatore Adolfo Urso è una delle principali figure del partito fin dalla sua fondazione ed è uno dei più vicini a Giorgia Meloni.

Anche la leader del movimento ha mostrato più di una volta nervosismo ed incredubilità per le ultime mosse del presidente della provincia autonoma di Trento, giudicandole fuori dal tempo ed estremamente azzardate a tale punto da rischiare di ridare in mano alla sinistra il Trentino.

La stessa Meloni in una intervista rilasciata in esclusiva al nostro giornale ha parlato di fiducia goduta al passato, come per dire che ora si deve iniziare un nuovo corso con equlibri e dinamiche diverse rispetto al passato.

«Il nostro obiettivo qui in Trentino è superare il Pd di Letta e diventare il primo partito – ha concluso Urso – un obiettivo alla portata perché la sinistra ormai non convince più».