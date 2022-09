Spencer, tra la fiaba e l’incubo: una prova straordinaria di Kristen Stewart

Pubblicità

Pubblicità



Spencer è un film del 2021 diretto da Pablo Larraín e sceneggiato da Steven Knight che ricostruisce in maniera immaginaria la decisione di Lady Diana – qui interpretata da una brillante Kristen Stewart – di divorziare dal Principe Carlo.

La pellicola è stata presentata in concorso alla 78^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

“Natale 1991, Sandringham House, Norfolk: la famiglia reale inglese si prepara ai festeggiamenti, secondo tradizione. Diana è in ritardo, è confusa, si è persa, è altrove, non mangia, mangia di nascosto, ha visioni inquietanti di Anna Bolena, è assediata dai ricordi, vuole fuggire, vuole il divorzio.”

Pubblicità Pubblicità

Pablo Larraín (che abbiamo visto nel 2016 con “Jackie”) ha messo in scena un film completamente diverso dai “soliti” prodotti su lady Diana e sulla Monarchia inglese. In questa pellicola si viene catapultati in un ambiente con una luce dorata, giallo/oro pastello, calda, ovattata ma quasi inquietante, che porta un senso di irrealtà a tutte le scene, complice anche la perfetta colonna sonora ed i costumi curati fin nei minimi dettagli.

Diana è persa e non riesce a ritrovare la via per la libertà: è un’uccello in gabbia, con le ali bloccate da innumerevoli fili dorati. Sprofonda in un baratro di angoscia, rabbia, delusione e solitudine. Trema davanti alle proprie insicurezza, le manca il terreno sotto i piedi ed i dubbi che la affliggono lasciano spesso il passo alla paura di soffocare, a quella paura che spesso va a pesare sul cuore e che rende il petto pesante come un macigno.

Kristen Stewart crea una sua versione di Lady Diana, più fine e allo stesso tempo più spigolosa. Come se si fosse ritrovata all’interno di un film dell’orrore mascherato da fiaba e dovesse in qualche modo cercare di sopravvivere. Un’interpretazione certamente peculiare che le è valsa nel 2022 la nomina agli Oscar come Miglior Attrice Protagonista e la nomina a Miglior Attrice in un film Drammatico ai Golden Globe.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità