“Progetto Ambasciatori” della Fondazione Megalizzi, la consegna degli attestati per la prima edizione

Ieri mattina il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento ha partecipato all’appuntamento organizzato presso la Sede di Fondazione Caritro a Trento per fare il punto sulla prima edizione del “Progetto Ambasciatori” della “Fondazione Antonio Megalizzi” e per la consegna degli attestati ai giovani che vi hanno partecipato.

Trenta tra studentesse e studenti universitari e neolaureati hanno seguito un percorso formativo e sono andati nelle scuole per parlare di storia, economia e politiche delle istituzioni europee oltre che di informazione.

Nella prima edizione, lo scorso anno scolastico, il progetto ha raggiunto più di 80 istituti e oltre 2700 studenti in tutta Italia.

Per la seconda edizione del Progetto sono stati selezionati altri 30 studenti che da ottobre andranno a loro volta nelle scuole, come “Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi”.

Il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’ambiente, nel suo intervento di saluto, ha parlato di un’iniziativa utile e interessante che coinvolge il mondo della scuola attraverso il protagonismo e la preparazione dei giovani.

Approfondire storia e funzionamento delle istituzioni europee, nonché sottolineare l’importanza di un’informazione corretta e puntuale – ha aggiunto – significa favorire la consapevolezza sul mondo in cui viviamo, sulle opportunità che ci sono e che possono aiutarci ad affrontare meglio le sfide che abbiamo davanti.

Dialogo, confronto, democrazia, impegno civile, pace, sviluppo coniugato con equità: a questi valori che sono anche quelli su cui si è costruita passo dopo passo l’Unione europea – ha sottolineato il vicepresidente della Provincia – è necessario continuare a fare riferimento per disegnare il futuro dei giovani.

Il vicepresidente ha anche ringraziato la Fondazione Megalizzi per l’iniziativa. Facendo riferimento alle sue competenze amministrative, ha inoltre sottolineato come i giovani siano particolarmente attenti alle tematiche ambientali e pronti a riconoscere i cambiamenti in atto e proporre stimoli alla comunità.

Sono intervenuti anche la presidente della “Fondazione Antonio Megalizzi”, Luana Moresco, la presidente del Comitato di Indirizzo di “Fondazione Caritro”, Elena Tonezzer e l’assessore alle politiche giovanili, istruzione e cultura del Comune di Trento.

Ha inoltre inviato un videomessaggio il Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina.