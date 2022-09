Perde il controllo della propria auto e si ribalta, ferito 26 enne

Pubblicità

L’incidente è successo questa mattina, domenica 18 settembre, pochi minuti dopo le 9:00 in Valsugana lungo la strada provinciale 1 dir che dall’abitato di Calceranica al Lago sale verso Bosentino. Un 26 enne alla guida della propria auto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada per poi ribaltarsi.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza dei sanitari del 118 con l’automedica e le squadre dei vigili del fuoco di Calceranica con il supporto dei colleghi di Caldonazzo.

Il 26 enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni per fortuna non destano nessuna preoccupazione. Per i rilievi sul posto anche i Carabinieri di Borgo Valsugana che hanno confermato che nessun’altra vettura è stata coinvolta nell’incidente.

