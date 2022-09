Crisi climatica, in America è boom di corsi di sopravvivenza

Pubblicità

Il problema della crisi climatica è ormai reale e se c’è chi la nega, in molti al contrario si stanno preparando per sopravvivere ad un futuro incerto, caratterizzato probabilmente da fenomeni metereologici estremi.

Dal riscaldamento climatico, al razionamento dell’acqua, evidenze che ci stanno allontanando sempre di più dal vivere in una società iper-connessa in cui le comodità sono all’ordine del giorno.

Negli Stati Uniti, infatti, si stanno di fatto moltiplicando i corsi di sopravvivenza per imparare ad affrontare le varie sfide della natura.

A raccontare questo nuovo fenomeno è un giornalista del Guardian Oliver Milaman che racconta come questo, si tratti di un vero e proprio boom di iscrizioni, ad attività concentrate soprattutto sull’apprendimento di abilità primitive, come accendere un fuoco, andare alla ricerca di acqua e cibo o creare un riparo.

Non solo attività di sopravvivenza in mezzo alla natura, ma anche nelle zone urbane dove insegnano a raggiungere i punti di raccolti, utilizzare i kit di pronto soccorso o informare in modo corretto le autorità.

