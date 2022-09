Ala: disservizi nella raccolta rifiuti, Comune e comunità lavorano uniti

Pubblicità

I problemi nella raccolta dei rifiuti e della differenziata continuano. La Comunità della Vallagarina, ente gestore della raccolta, e il Comune di Ala stanno facendo fronte unito e fanno appello ai cittadini.

Anche a seguito delle numerose segnalazioni riferite ai disservizi nella raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, riteniamo doveroso comunicare quanto segue.

La Comunità della Vallagarina è l’ente che appalta e gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la ditta incaricata del servizio è la SNUA s.r.l. Il Comune di Ala svolge esclusivamente il servizio di riscossione delle relative tariffe. Le segnalazioni che vengono inviate dai cittadini e/o i disservizi riscontrati direttamente dal nostro personale vengono inviate alla Comunità della Vallagarina.

A tal proposito è doveroso sottolineare il prezioso lavoro fatto dai cittadini, che segnalano puntualmente con foto e dettagli descrittivi le irregolarità del servizio rilevate, perché questo ci permette di monitorare continuamente il territorio ed avviare le dovute segnalazioni/proteste.

Purtroppo come tutti ben sappiamo, il sistema di raccolta trentino è in grave sofferenza in quanto la discarica pubblica, quella di Ischia Podetti a Trento, è in via di esaurimento, ed allo stato attuale la provincia non dispone di siti alternativi e/o di soluzioni alternative.

L’attuale giunta provinciale si è presa l’impegno di individuare una soluzione pro futuro, argomento del quale nelle settimane scorse tutti i mass media locali hanno parlato. Prima conseguenza di questa situazione è il fatto che il servizio ritiro ingombranti funziona a singhiozzo (i rifiuti ingombranti possono essere conferiti al CRM fino all’esaurimento della disponibilità dei container ed è attualmente sospeso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio).

Per quanto concerne il servizio normale di raccolta della parte differenziata e del secco indifferenziato la Comunità della Vallagarina, a seguito di preciso bando di gara pubblico, ha incaricato la ditta SNUA srl di svolgere le relative operazioni, in particolare: raccolta del materiale RSU secondo il calendario prestabilito, pulizia delle isole ecologiche, pulizia e manutenzione dei cassonetti.

La vigilanza sullo svolgimento del servizio viene svolta dalla Comunità di Valle e dal Comune per la parte di competenza (abbandono dei rifiuti). Il Comune di Ala inoltre, provvede in via del tutto collaborativa, ad intervenire nei casi più urgenti con azioni di pulizia tramite il personale del proprio cantiere.

Purtroppo negli ultimi tempi la situazione è davvero precipitata per una serie di cause oggettive fra cui appunto, l’esaurimento degli spazi in discarica e la problematica relativa alle assenze del personale dovute al COVID, di conseguenza risulta impossibile da parte del cantiere comunale intervenire in sostituzione della ditta incaricata del servizio.

L’amministrazione comunale sta monitorando attentamente e quotidianamente la situazione e contestualmente informa la Comunità di Valle affinché assuma i provvedimenti necessari. Il problema è generalizzato in tutta la Vallagarina e la Comunità di Valle ha già adottato dei provvedimenti nei confronti della ditta incaricata del servizio di raccolta; sta altresì valutando delle soluzioni alternative per risolvere i problemi di smaltimento.

Si fa inoltre affido al buon senso dei cittadini al fine di evitare abbandoni e conferimenti irregolari, ricordando al contempo che la polizia municipale sta svolgendo appositi controlli per individuare i comportamenti illeciti ed applicare le relative sanzioni.