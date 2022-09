“Restiamo Insieme”: la Val di Sole unita nell’affrontare il tema dei suicidi

Pubblicità

Pubblicità



“Restiamo Insieme” è un progetto di comunità, nato dalla volontà del territorio rappresentato dalle 13 amministrazioni comunali solandre, dalla Comunità della Valle di Sole e in particolare dal Servizio socio-assistenziale, nonché da un importante gruppo di enti e realtà che della valle fanno parte.

È un progetto che intende affrontare in maniera seria e consapevole la manifestazione più tragica e sofferta delle fragilità umane: il suicidio.

La sala assemblee della Comunità della Valle di Sole di Malé ha ospitato giovedì 15 settembre la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. Un momento importante al quale hanno preso parte il commissario e la responsabile dei servizi socio-sanitari della Comunità di Valle, la sindaca di Malé in rappresentanza dei 13 Comuni aderenti, assieme ad alcuni componenti del gruppo di coordinamento.

Pubblicità Pubblicità

Pensato fin da subito in maniera collegiale da un gruppo di soggetti da anni attivi in Valle di Sole e facenti parte dello storico “Tavolo promozione benessere e stili di vita”, il progetto è ora guidato da un “Gruppo di Regia” composto da rappresentanti dei Comuni, dei Servizi sociali e sanitari territoriali locali e, cosa particolare, da rappresentanti degli enti privati che hanno deciso di sostenere parte dei costi. Un progetto che è stato più forte di alcuni imprevisti che lo hanno un poco rallentato nella sua partenza.

Il fenomeno del suicidio nel territorio della Valle di Sole ha presentato nel tempo e in questi ultimi mesi un preoccupante susseguirsi di casi. Il tema del suicidio – al pari del tentativo di suicidio e di altri gesti lesivi autodiretti (consumo di alcol e di altre sostanze, disturbi alimentari,…) o eterodiretti (violenza, cyber-bullismo,…) – mette a nudo debolezze e fragilità di ciascuno.

Questa triste esperienza tocca le famiglie colpite dall’episodio suicidario, il sopravvissuto nel tentato gesto di suicidio, i familiari anch’essi riconosciuti come “sopravvissuti”, amici, conoscenti, cittadini, così come l’intera comunità.

Pubblicità Pubblicità



Destinataria dell’intervento è tutta la popolazione della Valle di Sole. Ma in questo caso, la locuzione “destinataria” è fuorviante in quanto il progetto intende fare in modo che la popolazione sia protagonista, parte attiva nella definizione e nella messa in pratica delle proposte e strategia di intervento che nasceranno nei prossimi anni.

In tal senso, l’obiettivo del progetto “Restiamo Insieme” è duplice: da una parte creare una comunità più consapevole delle problematiche che la riguardano, dall’altro promuovere una comunità più competente nell’affrontare il delicato tema del suicidio attraverso l’attivazione di risorse latenti della popolazione, la sensibilizzazione, la formazione, la condivisione di informazioni tra i propri membri.

Il progetto si svilupperà su tre annualità e proporrà una serie di iniziative quali: realizzazione di una ricerca-azione sul territorio dedicata anche all’aggiornamento dei dati disponibili; creazione di una serie di incontri, dibattiti, concorsi video per tutte le fasce d’età della popolazione; definizione di un percorso formativo per volontari dedicato ad accrescere la sensibilità e la capacità di individuare situazioni di fragilità sul territorio. Terminati i tre anni, il progetto intende realizzare un osservatorio “permanente sulle fragilità” in grado di tenere alta l’attenzione sul fenomeno e di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite negli anni.

Il metodo di lavoro proposto è quello di mettere in rete, oltre agli operatori dei servizi, la comunità tutta per prevenire il disagio, per riconoscerlo e affrontarlo tempestivamente quando si manifesta. La metodologia di lavoro è la sintesi di due metodologie particolarmente efficaci negli interventi di sviluppo territoriale: l’animazione di comunità e la ricerca azione partecipata.

La prima attività di carattere pubblico messa in campo è lo spettacolo teatrale “Happy Days” di Stefano Santomauro, proposto mercoledì 28 settembre, la mattina per i ragazzi delle medie dell’Istituto Comprensivo “Bassa Val di Sole” e per gli studenti degli C.F.P. Enaip di Ossana e Cles; la sera per tutta la cittadinanza.

Il 6 ottobre lo spettacolo andrà in scena al teatro comunale di Ossana per gli alunni delle seconde e terze medie dell’Istituto Comprensivo “Alta Val di Sole”. Si tratta di uno spettacolo in cui Santomauro darà il meglio di sé con un monologo esilarante, cinico e sincero. Un racconto inadeguato da chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci… o forse sì.

Grande importanza verrà data alla comunicazione: oltre alla diffusione capillare delle informazioni tra la nutrita rete dei partner e realtà coinvolte, vi sarà un utilizzo importante dei canali social più comuni.

Le risorse messe in campo derivano da una innovativa cordata pubblico-privato. Risorse che sono arrivate grazie a un coinvolgimento delle realtà stesse sin dalla prima definizione del progetto. È quindi di grande importanza citare tutte le realtà che ad oggi fanno parte del progetto.

“Restiamo Insieme” è finanziato da tutti e 13 i Comuni della Valle di Sole, dalla Comunità della Valle di Sole e da una cordata di enti privati quali: Gruppo Poli, ITAS Assicurazioni, Cassa Rurale Val di Sole, Fondazione Ugo Silvestri, LE. Mu. Se. S.r.l., Famiglia cooperativa Vallate Solandre, APPM onlus, Coop. Progetto 92. Il progetto è stato inoltre presentato al Consorzio BIM dell’Adige ed è in fase di valutazione per il suo finanziamento. La rete del partenariato è aperta a ulteriori collaborazioni sia a soggetti attivi che a soggetti finanziatori del progetto.

Per conoscere in maniera più approfondita “Restiamo Insieme”, si può contattare Michele Bezzi, referente di APPM onlus, soggetto gestore del progetto all’indirizzo mail [email protected] oppure al numero di cellulare 346.4207983.