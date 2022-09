In Valsugana da oggi via all’Aperitivo Filosofico

Pubblicità

Arriva il festival Aperitivo Filosofico “Dialoghi analcolici per menti assetate“, è questo lo slogan di Aperitivo Filosofico, un festival rivolto a giovani e meno giovani che si svolgerà in Alta Valsugana a partire da oggi 17 settembre fino al 22 ottobre e si pone l’obiettivo di fare divulgazione filosofica, aiutare a sviluppare il pensiero critico e accedere la scintilla della passione per la Realtà che ci circonda.

Il tutto attraverso dei coinvolgenti momenti di riflessione e dibattito in una atmosfera amichevole e rilassata (con tanto di buffet e cocktail analcolici).

Organizzato dall’associazione Chiarentana – Ecomuseo sull’acqua in seguito alla vincita del bando del Piano Giovani di Zona, indetto dai 4 comuni della zona Laghi.

Il primo appuntamento, “Filosofia e Arte – la Bellezza attorno a noi” sarà sabato 17 settembre ore 16,30 con Marco Luscia, sociologo e docente di Estetica, presso la chiesetta di S. Biagio a Levico Terme.

Paolo Gaigher, esponente del locale gruppo pensionati guiderà poi il pubblico a scoprire gli affreschi del luogo di culto.

Si prosegue poi con “Filosofia e Psicologia“, sabato 24 settembre ore 16,30 al forte di Tenna con la psicologa Anna Cavedon e il filosofo Tommaso Fambri che parleranno dell’importanza della vita sociale e delle relazioni, specialmente dopo questi due anni di isolamento e restrizioni.

Sabato 1⁰ ottobre ore 16,30, al Vital Bar di Calceranica al Lago, Francesco Agnoli, (foto) filosofo della scienza, saggista e docente di storia ci parlerà dell’evoluzione del rapporto tra “Filosofia e Scienza” attraverso i secoli nel corso dell’evento sottotitolato “lo stupore muove l’intelletto“.

Anche il Gusto sarà protagonista durante l’incontro “Aperitivo con gli Dèi” (lunedì 10 ottobre ore 16,30) in cui la filosofa e formatrice Lucia Ferrai ci farà scoprire la mitologia greca mediante delle gustose leccornie.

Come negare poi l’impatto che, nel bene e nel male, l’avvento del Digitale ha avuto sulle nostre vite? Ne parleremo con Andrea Brugnoli, filosofo del digitale e formatore alla comunicazione, alla casa della cultura di Caldonazzo sabato 15 ottobre alle 16,30.

Dulcis in fundo? Con la collaborazione del Muse di Trento e dell’azienda Levico Acque srl, avremo l’opportunità di esplorare il legame tra “Filosofia e Acqua” mediante un laboratorio di Idrosommelier accompagnato dalle riflessioni di Anna Molinari, giornalista e filosofa. Quando? Sabato 22 ottobre, ore 16,30, alla sede di Levico Acque.

Visti i posti limitati le iscrizioni per ciascun evento vanno effettuate a questo link https://www.eventbrite.it/o/aperitivo-filosofico-48778212973?aff=eand entro le 16,00 del giorno precedente ciascun evento.

