E’ iniziato a Borgo Valsugana il percorso di Musicoterapia “Suoni, musica e parole”

Venti incontri di Musicoterapia dal titolo “Suoni, musica e parole” rivolti ai pensionati e alle persone con più di 65 anni di età; un percorso organizzato dall’Associazione AVULSS di Borgo Valsugana in collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino e Provincia Autonoma di Trento.

Ogni venerdì dalle 9.30 alle 11 presso la Fondazione Romani Sette Schmid di Borgo e dalle 14.30 alle 16 presso il Centro Servizi “Villa Prati” di Castel Ivano.

La musicoterapeuta Francesca Avi ha dato il via al primo incontro in collaborazione con Elena Gretter, referente del progetto per la Biblioteca comunale di Borgo Valsugana.

Una prima mezzora di “Poesia per musica e musica per poesia”, lettura espressiva accompagnata dalle note del pianoforte.

Viene scelta la famosa poesia-filastrocca “La cavallina storna” scritta nel 1903 dal poeta romagnolo Giovanni Pascoli, che i presenti ricordano di aver studiato a memoria fin dalla scuola dell’obbligo.

Un testo ricco di illustrazioni (di Simone Rea) legate al rapporto uomo-natura, una storia che rievoca il momento più drammatico dell’infanzia di Pascoli con la morte del padre Ruggero ucciso mentre guidava il suo calesse, portava due bambole in dono alle figlie Ida e Maria.

Brillante è la sua formazione scolastica fino a conseguire la laurea in Lettere, insegna nei migliori licei italiani e nel 1906 subentra alla cattedra di Giosuè Carducci, suo mentore.

Seguono le poesie di Anna Cassol che ricordano la scuola, altre più classiche di Giorgio Dal Piai, fino a “Vorrei dirti” di Cosetta Zanotti.

Un incoraggiamento alla fiducia nella bellezza della vita, per costruire un mondo diverso con parole buone, versi preziosi per capire l’importanza delle parole nei rapporti umani.

Lo spazio alla lettura si conclude con filastrocche allegre dedicate all’amica terra, all’osservazione della natura, fiori, piante e orti; l’albero, la nebbia e le montagne.

Si entra quindi nel vivo della Musicoterapia con Francesca Avi, che ha una formazione musicale qualificata in diversi ambiti: dal diploma di organo e direttore di coro, al diploma di Musicoterapia presso il Cesfor di Bolzano nel 2015. E’ membro del gruppo vocale “La sorgente” di Baselga di Pinè e del coro di Cembra, e non da ultimo è laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Trento (2004).

Tramite la Musicoterapia si predilige l’utilizzo dell’improvvisazione libera, del canto, dell’ascolto e del movimento. La musica e gli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) diventano strumenti educativi e terapeutici.

E’ noto come l’ascolto e l’esecuzione di suoni e melodie agiscono sugli stati d’animo e sulle emozioni, per le proprietà rilassanti e stimolanti che producono.

Lo studio della Musicoterapia in medicina è un campo sempre più di interesse e ricerca sul ruolo della musica nel recupero metabolico dallo stress, dopo lo sforzo ed è complementare alle cure.

Numerose ricerche hanno dimostrato che l’attività musicale in età scolare può potenziare diverse abilità, tra cui la memoria, la concentrazione e la capacità di astrazione verbale; esiste anche una relazione tra abilità di lettura e abilità musicale.

Quali sono le finalità di AVULSS?

L’Associazione si propone di promuovere a livello locale un volontariato socio-sanitario organizzato in forma continuativa, qualificato e gratuito, inteso come servizio offerto alla persona in difficoltà.

Il percorso di Musicoterapia ha l’obiettivo di creare uno spazio di accoglienza e di incontro, in cui il suono, la musica e le parole riescano a valorizzare le potenzialità della persona a partire dalla peculiarità dell’esperienza umana vissuta e percepita da ognuno.

Il giro di presentazione delle persone partecipanti viene accompagnato dal suono del cembalo, ciascuno utilizza lo strumento personalizzando il proprio saluto al gruppo.

C’è chi suona alcuni brani inconfondibili con l’armonica a bocca, un gradito contributo alla montagna di Pinè.

Francesca Avi accompagna alcuni canti con il pianoforte, poi ciascuno sceglie da un cesto uno strumento a percussione, come two tone block, maracas, tamburelli, ecc..

Un giro di valzer conclude l’incontro con il concerto dei partecipanti, che per magia seguono coordinati il ritmo dell’insegnante, alternando suoni leggeri e intensi.

