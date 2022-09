Azienda romana fa causa a Zuckerberg per Meta: “Ci hanno copiato il logo”

Pubblicità

Un’azienda romana specializzata in relazioni istituzionali e comunicazione ha dichiarato guerra al colosso Meta, che racchiude Instagram, Facebook e Whatsapp, di proprietà di Mark Zuckerberg. La romana, Maim Gourp ha così deciso di portare in tribunale Zuckerberg per il logo di Meta, con l’accusa di contraffazione.

Infatti, secondo i fondatori di Maim, Zuckerberg avrebbe copiato il logo che riproduce una grande M stilizzata, già utilizzata però dall’azienda romana. Ora, il caso passerà in sede sede civile, dove il giudice dovrà stabilire se sussistono gli estremi per parlare di contraffazione e valutare se i due loghi possono essere confusi.

Nel caso in cui il giudice desse ragione all’azienda romana, il risultato potrebbe avere conseguenze pesantissime. Infatti, Meta non potrebbe più usare il suo logo in Italia, ma si aprirebbe anche la strada verso un risarcimento per Maim.

