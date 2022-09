Aree forestali, difesa e controllo del territorio: approvato il documento di programmazione degli interventi

Pubblicità

Approvato venerdì dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli il documento di programmazione degli interventi diretti della Provincia nelle aree forestali, per difesa e controllo del territorio.

Il provvedimento disciplina gli interventi di carattere manutentorio sia sulle proprietà silvo-pastorali, sia sulle infrastrutture di servizio al patrimonio forestale degli enti pubblici territoriali.

Come commenta l’assessore provinciale, negli ultimi anni il Servizio Foreste è stato fortemente impegnato nel fronteggiare i danni provocati alle foreste dalla tempesta Vaia, che ha sensibilmente alternato la normale gestione forestale e ha richiesto interventi immediati per il recupero delle risorse forestali compromesse e il ripristino delle aree interessate dall’emergenza bostrico.

Nel documento sono poi ricompresi altre iniziative che vanno dal potenziamento del sistema informatico alla manutenzione del parco automezzi di cantiere.

Nel dettaglio il documento consente di programmare i lavori di manutenzione ordinaria, legate alla diversa tipologia delle infrastrutture e dei popolamenti vegetali ma anche al verificarsi di eventi naturali di tipo meteorico e idrogeologico, che influenzano lo stato di conservazione delle infrastrutture e le condizioni della vegetazione.

Inoltre si prevede di intervenire sulla piattaforma informatica “Alfagest” necessaria per la registrazione e gestione di dati relativi alla formazione, alla gestione del personale e all’organizzazione dei lavori in economia, nonché di adeguare il parco automezzi con la progressiva sostituzione di quelli usurati e datati, e infine di realizzare alcuni interventi funzionali fra cui l’acquisto di attrezzature, forniture carburanti per automezzi di cantiere e di servizio, incarichi professionali.

