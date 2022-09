Area San Vincenzo: campi da calcio, recinzioni e illuminazione. Ecco il nuovo progetto

Pubblicità

Ieri la giunta provinciale ha approvato l’ipotesi progettuale relativa all’area di San Vincenzo, la Trentino Music Arena che nel maggio scorso ha ospitato il mega concerto della rockstar Vasco Rossi.

Una proposta, come ha chiarito il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ora viene consegnata al Comune: sarà infatti l’amministrazione comunale a vagliarla esprimendo le proprie necessità.

Nel progetto della Provincia sono previste le recinzioni a Nord Est e Sud dell’area interna di San Vincenzo e verso il lato ferrovia con una protezione visiva.

Inoltre saranno costruiti i bagni di servizio del pubblico, l’illuminazione perimetrale di tutta l’area, mediante torri faro e l’illuminazione delle uscite.

Sarà inoltre realizzata un’area sportiva con uffici di supporto sanitario e sicurezza.

In merito a quest’ultimo punto il presidente ha ricordato che si tratta della necessità che soprattutto Trento calcio ha manifestato con forza negli ultimi tempi.

Stiamo parlando di un paio di campi di calcio in più per le loro attività, quindi nella parte più a sud dell’area di San Vincenzo si ipotizzano una zona sportiva corredata da edifici adibiti a funzioni sanitarie e di sicurezza.

Sono due campi che nel momento in cui il comune di Trento avrà valutato il progetto possono essere allestiti nel giro di poche settimane con bagni, e spogliatoi ovviamente in questo momento realizzabili con strutture provvisorie, però sicuramente utili e necessari per l’attività.

Completano il progetto la sistemazione degli svincoli di accesso all’area di San Vincenzo, la definizione delle parti di accesso alla via omonima, e l’ampliamento dei marciapiedi che la costeggiano.

Nella parte a nord sono previste tre diverse aree per i parcheggi modulate su capienze richieste da eventi che in via ordinaria sono tarati su un flusso compreso fra i 5.000 ed i 40 mila spettatori, consentendo comunque di accogliere eventi eccezionali qual è stato il concerto di Vasco Rossi che come noto ha registrato un’affluenza straordinaria.

