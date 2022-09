Sorpresi a rubare nel cantiere di piazza della Mostra: arrestati dai Carabinieri 2 nord africani

Pubblicità

Pubblicità



La sera del 14 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trento, nel corso della costante attività di controllo del territorio, hanno arrestato due cittadini nord africani rispettivamente di 38 e 36 anni, già noti alle Forze dell’Ordine per i loro trascorsi.

Nell’occasione, in particolare, l’attenzione della pattuglia è stata immediatamente attirata dal comportamento dei due i quali si stavano introducendo in modo apparentemente furtivo nel cantiere edile di Piazza Mostra; i militari, pertanto, dopo averli seguiti, li hanno colti proprio nell’atto di asportare alcuni strumenti di lavoro che erano stati depositati – al termine dei lavori quotidiani – all’interno di un container.

A seguito di perquisizione personale, inoltre, al più giovane dei due sono stati rinvenuti occultati, nelle tasche degli abiti indossati, anche due coltellini con lama di circa 4 cm, motivo per il quale lo stesso è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”.

Pubblicità Pubblicità

Gli arrestati, ieri, sono stati processati per direttissima davanti al Tribunale di Trento.

Nei confronti degli stessi è stato emesso un decreto di divieto di dimora nella Città sino alla data del processo fissato per il 17.10.2022.

I Carabinieri raccomandano ai titolari ed ai lavoratori dei cantieri presenti sul territorio di adottare, al termine della giornata lavorativa, tutte le precauzioni utili a preservare gli strumenti di lavoro e i materiali– spesso di consistente valore – che potrebbero, come è stato, essere oggetto di interesse da parte di malfattori.

Pubblicità Pubblicità