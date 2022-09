Scuola primaria Civezzano: ieri la Giornata dell’accoglienza

Pubblicità

Giovedì, 15 settembre per la Scuola Primaria “G. B. Borsieri” di Civezzano è stata una giornata speciale.

Al mattino i bambini e le bambine, gli insegnanti con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Civezzano Venera Munafò e la Vicaria Laura Ambrosi hanno incontrato alcune autorità per la consegna del Manifesto della comunicazione non ostile, documento utilizzato nel progetto del “Filo Rosso” dello scorso anno.

Hanno ricevuto questo importante documento: la Sindaca Katia Fortarel, il comandante dei Carabinieri di Civezzano Luca Nuvoloni, il comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano Gianluca Schmid, il comandante dei Vigili Urbani Roberto Cerlenco, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Civezzano e Fornace, Brig. Ca. Macchiavelli Cav. Igino.

Durante questa ricca giornata i bambini hanno partecipato ad alcuni incontri con le Associazioni che si prendono CURA a vario titolo dei cittadini e del territorio comunale di Civezzano. Questo sarà un primo passo verso il nuovo Progetto di Educazione alla Cittadinanza che vedrà impegnata la scuola nel nuovo anno scolastico.

Le associazioni che hanno collaborato sono: l’Ecomuseo dell’Argentario, con la presentazione di un video e la mappa del territorio comunale con le peculiarità del territorio dell’ Argentario; la filodrammatica, che ha dato voce ad alcuni albi illustrati sul tema della CURA; la Biblioteca, che ha spiegato come ci si prende cura dei libri e del prestito; i Vigili del fuoco, che hanno preparato un percorso ad ostacoli con getto d’acqua finale; gli Alpini che hanno messo a disposizione la sede per il picnic; la banda sociale di Civezzano che ha chiuso la giornata in musica. Tutta la giornata è stata presidiata e accompagnata dai Carabinieri in congedo.

