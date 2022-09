Sabato Fabio Capello al Festival dello sport di Mezzolombardo

Pubblicità

È in corso la sesta edizione del Festival dello Sport Co.Ro.Ko. in programma a Mezzolombardo da giovedì 15 a sabato 17 settembre.

Esibizioni, gare, dimostrazioni di una quindicina di discipline sportive al Parco Dallabrida: dal calcio al volley, dal tennis tavolo alla ginnastica ritmica, dalla danza classica all’hip hop, dal pattinaggio freestyle alle bocce, dall’atletica all’arrampicata, dal beach volley alle arti marziali.

Come sempre, cifra distintiva della manifestazione, la possibilità, per il pubblico, di misurarsi e mettersi alla prova e in gioco in ogni disciplina.

Venerdì sera la tavola rotonda con atleti del calibro di Simone Deromedis, Silvia Fondriest, Amos Mosaner, Arianna Sighel, Pio Malfatti, con lo scrittore e giornalista Carlo Martinelli e il medico dello sport e vicepresidente Coni Trentino, Paolo Crepaz.

Nella tre giorni, diverse le iniziative per le scuole, come la staffetta per gli studenti dell’Istituto Martini per le vie del centro di venerdì mattina.

Il gran finale sabato 17, alle 20.30, sempre sul palco del Parco Dallabrida, con l’intervista di Lorenzo Dallari, giornalista sportivo, a «Don» Fabio Capello, il «sergente di ferro», ex giocatore di Spal, Roma, Juventus e Milan e allenatore del Milan (quattro scudetti) e della Roma (un titolo nazionale), due volte vincitore della Liga spagnola con il Real Madrid, commissario tecnico delle nazionali inglese e russa.

