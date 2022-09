Perde il controllo della moto, 60 enne finisce in ospedale

Pubblicità

Intorno alle 8:15 di questa mattina, nelle Giudicarie lungo la strada statale 237 del Caffaro nel territorio comunale di Tione, nei dintorni dell’abitato della frazione di Saone è avvenuto un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 60 anni ha perso il controllo della moto finendo fuori strada e cadendo rovinosamente a terra. Fortunatamente non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti.

Soccorso da un’ambulanza e da un’autosanitaria del 118, l’uomo è stato poi portato al vicino ospedale di Tione. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Tione. I rilievi e gli accertamenti saranno a cura della polizia locale delle Giudicarie.

