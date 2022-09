Mario Tonina sfida il governatore Fugatti e invita a votare per le opposizioni

Quando nel 1990 il Parlamento approvò la legge Mammì per disciplinare le emittenti televisive private, i ministri democristiani della corrente “demitiana” uscirono, per contrarietà alla norma, dal Governo, allora presieduto da Giulio Andreotti.

Tra i cinque il ministro della Difesa Sergio Mattarella, oggi Presidente della Repubblica. Un atto di coerenza, indubbiamente, a prescindere dal merito del provvedimento che ha lanciato in Italia la televisione privata.

Questa breve premessa storica per descrivere l’atteggiamento poco istituzionale dell’attuale vice presidente della giunta provinciale, Mario Tonina.

Proprio lui che si richiama all’esperienza democristiana, si dimostra solo a parole coerente con la storia e le azioni di quel partito. E’ eticamente deprecabile il suo atteggiamento di fare campagna elettorale a favore del Partito Autonomista, che sul territorio trentino sfida i candidati al parlamento della coalizione di centrodestra, la stessa che governa la Provincia autonoma di Trento, di cui lui stesso ne è vice presidente.

L’obiettivo, velato non ancora esplicitato, è quello di opporsi con tutte le forze al primato di prima forza politica trentina, a seguito del voto del prossimo 25 settembre, che nei sondaggi sembra ormai quasi certo sarà per Fratelli d’Italia (Fdi), il movimento presieduto da Giorgia Meloni. “Mai con la destra” ha tuonato il segretario del Partito autonomista Marchiori.

Una presa di posizione legittima, ma che dovrebbe avere delle conseguenze dirette: le dimissioni dalla giunta di Tonina. Lui non lo farà mai. La scusa è quella che va dicendo ormai da un paio d’anni, che non ricandiderà alle prossime provinciali, ma il suo attivismo ed i rumors ci raccontano invece di intenzioni totalmente diverse.

Se Tonina rimane inamovibile nella sua incoerenza, chi dovrebbe muoversi è il presidente della Provincia, il leghista Maurizio Fugatti. Come può accettare che il suo vice sul territorio faccia campagna elettorale contro i candidati della coalizione di centrodestra, incluso gli esponenti della Lega?

Ognuno ha le sue debolezze, tra quelle del presidente della Provincia sembra esserci l’amore incondizionato verso il partito autonomista. Incondizionato è la parola che al meglio descrive questa situazione: nella base del partito delle stelle alpine il malcontento contro il presidente della Provincia è molto diffuso, in particolare per la gestione dell’emergenza sanitaria.

La maretta sulla figura di Fugatti non si ferma al Trentino, ma è scesa anche a livello romano. Giorgia Meloni in persona ne ha parlato direttamente con il leader della Lega Matteo Salvini: la vicenda Tonina, la quasi candidatura dello stesso sul collegio di Rovereto, l’inamovibilità dello stesso Tonina dalla giunta, l’assenza sul palco accanto alla leader di Fdi lo scorso sabato a Trento, rendono precaria la sua posizione quale candidato unitario della coalizione di centrodestra per le elezioni provinciali del 2023.

Nel gruppo consigliare della Lega in consiglio provinciale nessuno prende posizione. Certo è, tuttavia, che qualora la Lega scendesse a livello trentino sotto la soglia del 10%, il fuggi fuggi sarà generalizzato nel partito del Carroccio. Il primo segnale lo si è visto la scorsa settimana con il consigliere Ivano Job, passato con Coraggio Italia ma pronto a candidare per Fratelli d’Italia alle prossime provinciali del 2023.

In via Bellerio a Milano, sede storica della Lega, si attendono i risultati elettorali de 25 settembre: se la Lega trentina dovesse fare un risultato deludente, magari con la mancata elezione alla Camera del segretario Diego Binelli, il futuro di Fugatti potrebbe essere piuttosto scuro. I primi a lasciarlo sarebbero proprio gli esponenti del partito autonomista, poi il suo vice Tonina…