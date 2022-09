Maltempo, violentissima bomba d’acqua nelle Marche: sette le vittime e vari dispersi – IL VIDEO

Pubblicità

Nella notte appena trascorsa una violenta bomba d’acqua si è scatenata nelle Marche, provocando non solo allagamenti ed esondazioni, ma anche vittime e dispersi.

Infatti, al momento il bilancio è davvero tragico. Sarebbero sette le persone morte a causa di quanto accaduto e almeno tre i dispersi.

Tra di loro anche un bambino di 8 anni. La mamma travolta in auto mentre era con il figlio è stata salvata, ma del piccolo non c’è ancora traccia.

Sono circa 180 i Vigili del Fuoco al lavoro, con più di 150 interventi effettuati nella notte per salvare decine di persone rifugiatesi sugli alberi o sui tetti delle abitazioni.

Con l’arrivo del maltempo la maggior parte della Regione è andata in blackout, con le linee isolate e i cellulari fuori uso. In volo ci sono anche elicotteri con visori notturni per cercare tracce dei dispersi.

