Incontro Putin Xi-Jinping, si rafforza il rapporto tra le due alleanze: “La Cina è pronta a lavorare con la Russia”

Quello di ieri a Samarcanda tra Putin e Xi Jinping non è stato solo un incontro, ma anche l’occasione per sottolineare l’alleanza tra due le potenze.

Al centro dell’incontro, cooperazione economica e sostegno reciproco, con Putin che condanna come provocazioni le azioni americane su Taiwan, mentre Xi Jinping fa lo stesso sulle sanzioni occidentali alla Russia.

Il presidente Xi apre alla Russia: “La Cina è pronta a lavorare con la Russia in qualità di grandi potenze’. “I tentativi di creare un mondo unipolare da parte dell’Occidente hanno assunto forme assolutamente orribili, serve riportare stabilità”: aggiunge Putin.

Insomma, l’asse è sempre più solida e i due sembrano sostenersi a vicenda nelle “proprie battaglie”, tanto che per dimostrare l’unione, si sono svolte esercitazioni di navi da guerra russe e cinesi nel Pacifico.

Non solo, ma da Pechino, si punta verso nuove aperture per un rafforzamento dei rapporti commerciali, soprattutto per quanto riguarda il gas, anche se esprime cautela su eventuali aiuti militari.

