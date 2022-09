Domani la Giornata della mobilità e delle porte aperte dell’Euregio

Pubblicità

Domani, 17 settembre 2022, si viaggia gratis da Kufstein a Borghetto: l’iniziativa è dedicata ai possessori di abbonamento al trasporto pubblico o dell’Euregio Family pass. Previsto anche l’ingresso gratuito in numerosi musei delle province di Trento e Bolzano e del Tirolo.

Per tutti i cittadini, inoltre, si aprono le porte delle sedi di informazione e coordinamento Euregio a Trento, Bolzano e Innsbruck. L’orario di apertura, con la contestuale possibilità di una visita accompagnati dai membri del locale team Euregio, sarà dalle 10.00 alle 13.00.

Per il Trentino, aperta Casa Moggioli, sede Euregio a Trento, mentre l’ingresso gratuito è previsto al Muse (solo con abbonamenti per il trasporto pubblico locale) e nei castelli trentini: Castello del Buonconsiglio, Castel Stenico, Castel Beseno, Castel Thun e Castel Caldes.

Per la Provincia autonoma di Bolzano hanno aderito all’iniziativa il Museo archeologico dell’Alto Adige, il Museo di scienze naturali dell’Alto Adige e il Museo Eccel Kreuzer (solo mostra speciale); per il Land Tirol il Ferdinandeum, il Volkskunstmuseum, la Hofkirche, lo Zeughaus, il Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum.

Per tutte le informazioni sulla Giornata della Mobilità, con i treni e gli autobus compresi nell’offerta e per l’elenco dei musei visitabili gratuitamente nei tre territori è consigliabile visitare la pagina dedicata, in costante aggiornamento, sul sito: www.europaregion.info/it/mobilityday, oppure scrivere a [email protected].

