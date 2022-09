Arriva Cinema in Festa: una nuova iniziativa senza precedenti in Italia

Pubblicità

Pubblicità



Dal 18 al 22 settembre 2022 arriva Cinema in Festa, progetto in cui CineWorld Trento mette a disposizione una vasta lista di film, tutti al prezzo conveniente di 3,50 euro.

“Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano hanno lanciato questa nuova iniziativa promozionale senza precedenti in Italia per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l’esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all’offerta di film per 12 mesi.

“CINEMA IN FESTA” è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026 e la prima edizione si terrà dal 18 al 22 Settembre 2022.

Pubblicità Pubblicità

Il format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese, prevede una “festa” di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50€ dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali.”

Grande attesa per Don’t Worry Darling, film del 2022 con Olivia Wilde alla regia e presentato fuori concorso al Festival di Venezia. Pellicola, questa, con un cast d’eccezione: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, Gemma Chan solo per fare qualche nome.

Pubblicità Pubblicità



Il film in programma a partire da giovedì 22 settembre presenta una trama molto intrigante: “Alice e Jack sono una coppia sposata che vive nella comunità idealizzata di Victory, città utopica situata in mezzo al deserto che ospita un’azienda sperimentale. L’amministratore delegato, Frank, è non solo un uomo d’azienda visionario, ma anche un ottimista life coach motivazionale.

I mariti trascorrono le loro giornate all’interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo sviluppo di materiali innovativi, mentre le loro mogli, inclusa Shelley, la compagna di Frank, si godono il lusso della loro comunità.“

Tornano anche alcuni grandi successi quali Top Gun: Maverick (QUI link 1, QUI link 2); Thor – Love&Thunder; Spiderman – No Way Home con scene inedite; il capolavoro Avatar (QUI link) che ripropone il primo film in attesa del sequel in uscita a dicembre e altre pellicole per i più giovani come Minions 2 e DC League of Super-Pets.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità