Strada del Menador: messa in sicurezza, al via i lavori nel rispetto delle caratteristiche storico-paesaggistiche

Una soluzione condivisa per la strada del Menador: in una riunione presieduta dal presidente della Provincia autonoma di Trento, avvenuta ieri pomeriggio in Piazza Dante, i sindaci di Folgaria, Lavarone, Luserna, Caldonazzo, Levico e Calceranica, si sono incontrati con i tecnici provinciali – il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture Luciano Martorano e il sostituto dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie Carlo Benigni – e hanno valutato le varie ipotesi in campo per garantire la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità della SP 133 di Monterovere, la cosiddetta strada del Menador o Kaiserjägerstrasse.

Dal confronto è emerso che il percorso storico a salire sarà mantenuto, preservandone le caratteristiche di valore paesaggistico e di attrattiva turistica che contraddistinguono la strada, mentre per la corsia a scendere si prevede di realizzare una galleria a senso unico, che consentirà di snellire il traffico, mantenendo una banchina a disposizione delle biciclette.

L’ipotesi di una galleria a doppio senso nel tratto più critico della strada, per una lunghezza di circa 400 metri, o gli allargamenti della sede stradale, avrebbero comportato degli interventi alternativi al percorso a sbalzo, pregiudicando le caratteristiche attuali della strada, che tuttavia come detto ha necessità di essere messa in sicurezza. Un’altra soluzione, quella di un senso unico alternato, regolato da un semaforo, avrebbe invece portato dei rallentamenti non accettabili nei tempi di percorrenza, con la formazione di code sia dei mezzi a motore, sia delle biciclette che intraprendono la salita.

