Rubato un deambulatore per anziani a Cristo Re: l’oggetto va restituito al legittimo proprietario

Continuano i disagi nel Rione Cristo Re di Trento: nella notte tra lunedì e martedì scorso, da un palazzo della zona, è stato portato via un deambulatore per anziani di colore rosso acceso e con una tasca di tela di colore nero davanti.

Un oggetto apparentemente insignificante, ma che per un anziano può fare la differenza tra il potersi muovere liberamente ed il dover invece rimanere bloccato in casa.

Il deambulatore è stato portato via dall’atrio del condominio in cui l’anziano vittima del furto vive con la moglie. La famiglia ha subito lanciato un appello per ritrovare l’oggetto: senza, l’uomo non può proprio uscire di casa. Sia il deambulatore che l’anziano signore sono ben noti a Cristo Re, grazie alle sue passeggiate nella zona: è quindi di fondamentale importanza che l’oggetto venga restituito al legittimo proprietario.

