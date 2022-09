“Prova lo sport 2022”: torna l’evento dedicato allo sport lavisano

Pubblicità

Pubblicità



Bambine e bambini, ragazze e ragazzi e non solo, potranno vivere un’intera giornata dedicata allo sport e all’attività fisica a Lavis.

Sabato prossimo, 17 settembre, torna infatti “Prova lo sport”, l’evento dedicato allo sport lavisano.

In varie palestre e luoghi all’aperto sparsi nel centro storico di Lavis, 15 associazioni sportive si metteranno in mostra e faranno provare a tutte e a tutti la propria disciplina: ginnastica artistica, mountain bike, judo, pallavolo, pattinaggio a rotelle, danza sportiva, cheerleading, pallamano, basket, atletica, ginnastica, karate, tennis tavolo, tennis, danza, calcio e altro ancora.

Pubblicità Pubblicità

Sarà come sempre un’occasione per ritrovarsi, conoscere i tanti volontari che ogni giorno animano il settore sportivo lavisano e praticare tanti sport in compagnia e allegria.

Sul sito internet comunale www.comune.lavis.tn.it sono disponibili maggiori informazioni e la mappa con i luoghi e le attività.

L’evento, che in caso di pioggia verrà annullato, è organizzato dal Comune di Lavis in collaborazione con le associazioni sportive locali.

Pubblicità Pubblicità