Nuovo traguardo per Samantha Cristoforetti: diventerà la prima donna europea a diventare comandante della ISS

Pubblicità

Pubblicità



Che traguardo per Samantha Cristoforetti! A breve diventerà il primo comandante donna della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

A rendere nota la notizia è stata la stessa ESA. Samantha – dopo il comandante russo Oleg Artemyev – sarà quindi la prima donna ad ottenere questo ruolo. Il passaggio di consegne avverrà il 28 settembre 2022 e sarà trasmesso in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale su ESA Web TV (QUI link).

A decidere il ruolo di comandante della Stazione Spaziale sono stati tutti e cinque i partner della ISS, ossia le agenzie spaziali di Stati Uniti (Nasa), Russia ( Roscosmos), Europa (Esa), Giappone (Jaxa) e Canada (Csa).

Pubblicità Pubblicità

Dallo scorso aprile – ovvero dall’inizio della missione Minerva – Samantha Cristoforetti è stata inoltre al comando del segmento occidentale della ISS (ovvero lo United States Orbital Segment (Usos) che include le parti americana, europea, giapponese e canadese della Stazione Spaziale).

Quando sarà al comando, Samantha Cristoforetti diventerà il 5° astronauta europeo a ricoprire questa carica ed il 2° italiano, seconda solo a Luca Parmitano. Gli altri europei sono stati Frank De Winne, Alexander Gerst, e Thomas Pesquet.

Come comandante, Samantha sarà responsabile delle prestazioni e del benessere dell’equipaggio in orbita ed avrà il compito di comunicare con il centro di controllo a Terra oltre che coordinare l’equipaggio in caso di eventuali situazione di emergenza.

Pubblicità Pubblicità



Samantha Cristoforetti assumerà il comando per un breve periodo. Uno dei suoi compiti sarà quindi quello di organizzare il passaggio di consegne per l’equipaggio seguente.

«Sono onorata della mia nomina a comandante» ha affermato AstroSamantha «e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace».

Il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher ha dichiarato: “La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’ESA. Durante la missione Minerva, ha contribuito notevolmente ai successi scientifici e operativi della Stazione e il lavoro intenso continuerà ora sotto il suo comando“.