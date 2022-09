Musica, cinema e teatro «in formato famiglia» con il Voucher culturale

Pubblicità

Il “Voucher culturale” è un progetto della Provincia autonoma di Trento, promosso dall’Agenzia per la coesione sociale in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, che prevede l’assegnazione di un contributo a favore dei figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e delle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’Assegno Unico Provinciale aventi determinati requisiti, per la fruizione di servizi culturali (musica, cinema, teatro e filodrammatiche) nel periodo 2022/2023.

L’iniziativa nasce dalla volontà della Provincia di contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere i costi di frequenza dei propri figli a corsi in ambito culturale (musica, bande, cori) e l’accesso al cinema e agli spettacoli teatrali.

Il progetto si articola in due percorsi: “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e “Teatri/ Filodrammatiche/Cinema”. Le domande da parte delle famiglie per l’ottenimento del contributo devono essere presentate al Centro Servizi Culturali Santa Chiara nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 20 ottobre 2022.

Il voucher culturale è rilasciato per ogni figlio minorenne, anche affidatario, e per un solo percorso prescelto in fase di domanda. Inoltre, tra i requisiti richiesti alle famiglie, vi è anche quello di essere in possesso della carta famiglia “EuregioFamilyPass” che offre diverse agevolazioni e riduzioni per beni e servizi a famiglie in cui sono presenti figli minorenni residenti in provincia di Trento.

Queste le principali innovazioni introdotte:

per i teatri e per le filodrammatiche è stato previsto l’aumento del carnet da 100,00 euro a 160,00 euro mentre per i cinema l’importo del carnet pari a 100,00 euro rimane invariato; è stata prevista inoltre l’introduzione dell’utilizzo del voucher anche per un accompagnatore del minorenne; per le scuole musicali, le bande musicali ed i cori è stata prevista una spesa massima ammissibile per ciascun minorenne e la riduzione della percentuale di contributo dal 70% al 50% della spesa, al fine di consentire l’utilizzo del voucher ad un numero maggiore di soggetti beneficiari.

La documentazione utile alla presentazione delle domande di contributo è visionabile e scaricabile qui:

https://www.centrosantachiara.it/centro-santa-chiara/presentazione/very-cult-voucher-cultura

Per maggiori informazioni: Agenzia per la coesione sociale, Ufficio per le Politiche Familiari – Via Grazioli n. 1 – 38122 Trento Tel.: 0461/494059; e-mail: [email protected], Centro Servizi Culturali Santa Chiara – Via S. Croce, 67 – 38122 Trento Tel.: 0461/213834; e-mail: [email protected]