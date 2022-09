Monarchia che passione! Ecco alcuni dei romanzi YA a tema “Royals” più suggeriti sui social

Pubblicità

Con la morte della Regina Elisabetta, in molti sono andati a rivedere film, serie tv o spezzoni di documentari e interviste in cui si è parlato del suo regno e della sua figura.

Tuttavia, il mondo della nobiltà e delle famiglie reali può diventare davvero interessante e, specie negli ultimi mesi, c’è stata un’impennata nella scrittura e nella diffusione di romanzi o di libri che comunque parlano di queste famiglie.

A seguire, riportiamo alcuni dei più citati su BookTok, Goodreads e nei vari account Instagram.

Red White & Royal Blue (in italiano Bianco, Rosso, Sangue Blu) è un libro scritto da Casey McQuiston nel 2019. Durante la pandemia del 2020 fu uno dei libri più apprezzati dai giovanissimi. Il film che uscirà su Amazon Prime Video – probabilmente nei primi mesi del 2023 – è uno dei più attesi del momento, complice anche il fatto che vedrà nei panni dei due protagonisti Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez.

Royalteen – libro scritto da Randi Fuglehaug e Anne Gunn Halvorsen – è uscito in Italia a fine agosto, dopo che Netflix ha fatto uscire l’adattamento cinematografico. Diversamente da Red White & Royal Blue, la monarchia britannica è ben lontana: in questo caso si parla di Norvegia ed il libro è il primo capitolo di una saga che vede al centro le vicende della famiglia reale.

Red White & Royal Blue, sotto certi versi, ricorda vagamente The Royal We (1 e 2) di Heather Cocks: una storia leggera, con numerosi riferimenti ai britannici William e Kate che si divora in meno di un giorno.

Come sarebbe il mondo se l’America avesse una famiglia reale? In America Royals (1,2 e 3), l’autrice Katharine McGee cerca di dare una risposta a questa domanda, creando personaggi interessanti e quanto più attuali. Lasciando da parte qualche cliché, la trilogia è leggera e si legge in poco tempo.

Allontanandoci dai romanzi per ragazzi, tra i più letti (con 3,4 stelle su 5 su Amazon) troviamo anche Amori Reali di Cinzia Giorgio: un “dietro le quinte” dei matrimoni tra i reali che sono diventati leggenda. Storie vere, dal passato al presente. Un’analisi dettagliata di ruoli, maschere, luci e ombre delle monarchie e dei loro protagonisti più chiacchierati.