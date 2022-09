Lavori in vista a Mollaro: si rifanno la piazza e il parco giochi

Pubblicità

Lavori in vista in centro a Mollaro.

L’amministrazione comunale di Predaia guidata dalla sindaca Giuliana Cova intende infatti realizzare un intervento di riqualificazione della piazza del paese, che si estende anche nella definizione dei parcheggi e nel miglioramento del vicino parco giochi e dei giardini pubblici.

In accordo con il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (Sova), vedrà la realizzazione di parte dell’opera indicativamente nel 2023, si è deciso di suddividere i lavori in due lotti.

Il primo, che comprende l’acquisto e la posa dei nuovi giochi, da realizzarsi subito, il secondo, che consiste nella sistemazione generale dell’area, da portare a termine successivamente.

Per questo è stato approvato in linea tecnica da parte della giunta comunale di Predaia il progetto esecutivo dei lavori relativi al lotto 1, che prevede una spesa di poco inferiore a 88 mila euro.

L’obiettivo è di dar vita a una piazza dove non manchino i posti per le auto, ma anche un luogo in cui vengano valorizzati gli spazi di incontro e di svago per i più piccoli.

