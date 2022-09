Il Requiem di Mozart nella chiesa di Santa Maria Assunta di Ala

Pubblicità

Concerto davvero imperdibile, quello di sabato 17 settembre ad Ala, nella affascinante cornice della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Verrà eseguito il celeberrimo Requiem di Mozart, per soli, coro e orchestra, con una serie di interpreti di altissimo livello: i Virtuosi Italiani, l’Ensemble Vocale Continuum e quali solisti Karin Selva, Chiara Brunello, Alex Magri e Simone Marchesini. Dirige il maestro Luigi Azzolini.

Il concerto si intitola “Ala che ricorda“, ed è organizzato dalla Società Filarmonica di Ala e dal Comune. L’appuntamento è per sabato 17 settembre, con inizio alle 20.30. Verrà eseguito l’ultimo lavoro di Mozart, quel famoso Requiem Kv 626 per soli, coro e orchestra scritto nelle ultime settimane di vita del genio salisburghese: una delle pagine più importanti della storia della musica.

“Ala che ricorda“, si legge nel titolo: ricorda i 250 anni della seconda visita del giovane Mozart ad Ala, ma non solo. La Società Filarmonica di Ala, con “Ala che ricorda“, intende “vestire, ricordare ma anche condividere” momenti di vita della nostra comunità. Un modo intenso, fedele e naturale di unire il linguaggio musicale ed emozionale al vivere il nostro quotidiano.

La musica, in questo caso, diventa veicolo di un messaggio universale, in cui la comunità può condividere ricordi di quello che è successo, e al tempo stesso prenderne spunto per guardare avanti.

Per l’occasione la Filarmonica di Ala ha raccolto dei grandi talenti della musica: l’orchestra dei Virtuosi Italiani, ormai legata a doppio filo ad Ala per l’organizzazione del festival Città di Musica, l’Ensemble Vocale Continuum diretto da Luigi Azzolini e i solisti Karin Selva, Chiara Brunello, Alex Magri e Simone Marchesini. Ingresso libero.

