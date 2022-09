Ha cambiato 10 partiti in 12 anni: Donatella Conzatti, la più «Invotabile» di tutti

Pubblicità

Pubblicità



Credibilità politica significa coerenza, possibilità di esser ritenuto vero, attendibilità, prestigio personale, stima acquistata con una condotta irreprensibile.

Caratteristiche che politicamente non sembra possedere Donatella Conzatti, la candidata al Senato del collegio di Rovereto per «Alleanza democratica per l’autonomia», un ventaglio di partiti che vanno dal PD, a Calenda per finire con Renzi. Alleanza peraltro portata a termine solo in Trentino e rinnegata in tutto il resto d’Italia.

Il curriculum della Conzatti è da brivido e da guiness dei primati. È riuscita infatti dal 2010 a cambiare ben 8 partiti e a rappresentarne altri due nuovi (calenda + PD) come candidata alle prossime elezioni del 25 settembre. Per un totale di 10 quindi. E potevano essere anche di più se Futura e i Verdi non si fossero tirati indietro su “consiglio” di Sara Ferrari

Pubblicità Pubblicità

Viene considerata ormai la regina dei «Voltagabbana» (dal dizionario: Chi cambia opinione facilmente e con grande leggerezza per il proprio tornaconto), la principessa dei cosiddetti transfughi, che ormai forse non fanno nemmeno più notizia. È sicuramente, come si dice in termini politici, la candidata più «invotabile» del panorama di questa tornata elettorale.

Ricostruire la carriera politica di Donatella Conzatti è come fare delle piroette o dei salti mortali carpiati. È passata con “nonchalance” da partiti di sinistra a quelli di destra, e poi di centro. Un vero saltimbanco di professione.

Il suo percorso politico poco coerente inizia nel 2013 con l’adesione a Scelta Civica di Mario Monti (ricordate, lacrime e sangue?) con cui si è candidata alla Camera senza però essere eletta. Ma tre anni prima era stata eletta consigliera nella Comunità di Valle-Vallagarina con “Comunità Civica”

Pubblicità Pubblicità



L’anno successivo si candida alla segreteria dell’Unione per il Trentino (UPT) e sconfigge lo sfidante Corrado Buratti per una manciata di voti. Fino al 2016 rimane in carica come segretaria.

Nello stesso anno sostiene l’ex assessore provinciale Mellarini nel congresso farsa dell’Unione per il Trentino dove avviene di tutto, basti ricordare la modifica postuma dello statuto del partito per evitare l’incompatibilità manifesta dello stesso assessore.

Successivamente l’ex segretaria abbandona l’UPT e, dopo un fugace passaggio in Alternativa Popolare di Angelino Alfano, si riavvicina a Scelta Civica, che nel contempo è passata all’opposizione del Governo Gentiloni.

Nel 2018 concorre alla costituzione della lista elettorale Noi con l’Italia – UDC con l’amico Enrico Zanetti all’interno del centrodestra. Nello stesso anno pare esserci un riavvicinamento all’UPT e al centrosinistra con la sua comparsata alla presentazione della Civica Popolare dell’ex Ministra della Salute Lorenzin e nella quale si candiderà l’ex Onorevole Dellai alle elezioni politiche del 2018.

In prossimità delle elezioni politiche del 2018, la Senatrice passa però improvvisamente nella coalizione di centrodestra e si candida nel collegio uninominale al Senato di Rovereto contro l’ex assessore Mellarini, sostenuto nel 2016 al congresso dell’UPT e lo sconfigge sonoramente grazie ai voti della Lega di Salvini.

Divenuta finalmente Senatrice si iscrive al gruppo di Forza Italia e dal 2018 diventa vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e membro anche della Commissione finanze del Senato.

Nel settembre 2019 ritiene di non partecipare al voto di fiducia al Governo Conte bis, in spregio alle indicazioni del gruppo di Forza Italia di votare contro e annuncia l’adesione al nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva abbandonando il centrodestra con il quale era stata eletta nel 2018. Ma prima di entrare in Italia Viva forse per poche ore soltanto aveva dato l’adesione al partito Democratico per poi fare dietrofront.

Dopo questo percorso fatto di ben 9 salti della quaglia l’”affidabilità” politica di Donatella Conzatti sembra pari a zero. Insomma c’è davvero da perdere la testa nel ricontare il cambio di casacche della candidata del Partito Democratico.

La Conzatti è riuscita a cambiare tanti di quei partiti da mandare in crisi persino un Premio Nobel per la matematica. Insomma, Chissenefrega degli ideali, dei valori, del programma, delle idee, delle pianificazioni. L’importante è tenere ben salda la «carega» sotto il sedere, se poi è a sinistra o a destra poco importa, almeno secondo la Conzatti.