Energia, per risparmiare potrebbe arrivare la stretta sugli elettrodomestici: ecco come

Con l’arrivo dell’inverno, la Commissione Europea annuncia i possibili tagli all’energia per evitare che le eventuali chiusure dei rubinetti russi possano mettere seriamente in ginocchio l’Europa.

Nella bozza proposta, si parla anzitutto della riduzione obbligatoria dei consumi, con una selezione delle ore del giorno sulle quali intervenire, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità.

Nel dettaglio, questo agirebbe direttamente sull’elettricità domestica. Infatti, il meccanismo pensato da Bruxelles non prevede né controlli né sanzioni per gli utenti. Saranno infatti, le varie compagnie distributrici di energia, che da remoto ridurranno l’erogazione, agendo sulla potenza dei contatori. Un’operazione resa possibile dai “smart metering’ (contatore intelligente), strumenti già installati nella maggior parte delle abitazioni. Saranno poi i singoli Stati a decidere la durata e l’entità del taglio che, consentirà di risparmiare energia ma anche di ridurre il costo delle bollette.

La proposta approvata dovrà però superare l’esame dei Capi di Stato e di Governo, in discussione nei prossimi giorni. In caso di esito positivo, il taglio potrebbe avvenire nelle ore in cui si registra il picco dei consumi, con una durata tra le 3 e le 5 ore.

Non solo, ma il documento propone un limite ai ricavi degli operatori che producono energia da nucleare e rinnovabili, in modo tale che le eccedenze saranno utilizzate per rimborsare imprese e cittadini esposti ai rincari. Infine, per quanto riguarda il price cap che secondo la Von der Leyen serve contro le manipolazioni russe, potrebbe essere efficacie solo se venissero coinvolti tutti i produttori, visto che ad oggi in Europa il gas russo conta molto meno rispetto a prima.

