Dopo le polemiche ritorna il tetto agli stipendi della PA: ok all’emendamento per sopprimere la deroga

Pubblicità

Pubblicità



Dopo l’approvazione dell’attesissimo Decreto Aiuti, si sono scatenate le polemiche per un emendamento che avrebbe concesso una deroga al tetto di 240mila euro per i manager della Pubblica Amministrazione e delle Forze dell’Ordine.

Un’iniziativa non gradita a Mattarella e a Draghi che si sono detti infastiditi dall’accaduto, giudicando come inopportuna la norma sul taglio del tetto agli stipendi.

Infatti, nel testo approvato inizialmente si leggeva che “al capo della Polizia, al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al comandante generale della Gdf, al capo del Dap, così come agli altri capi di Stato maggiore, nonché ai capi dipartimento ed al segretario generale della presidenza del Consiglio, ai capi dipartimento ed ai segretari generali dei ministeri è consentito, anche in deroga al tetto di 240 mila euro previsti per i manager pubblici, un trattamento economico accessorio“.

Pubblicità Pubblicità

Per questo motivo, è stato presentato un emendamento soppressivo dalla Commissione Bilancio della Camera per correggere la norma introdotta ieri nel Decreto Aiuti bis dal Senato, annullando la deroga. Con il nuovo emendamento proposto dal governo, il testo dovrà così tornare al Senato il 20 settembre.