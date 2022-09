Domani il «Giretto d’Italia 2022», campionato della ciclabilità urbana

Pubblicità

Pubblicità



Il “Giretto d’Italia” è un’iniziativa di Legambiente, realizzata in collaborazione con Euromobility, che ha lo scopo di promuovere e diffondere la mobilità ciclistica in ambito urbano soprattutto negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e che premia con la maglia rosa il Comune capace di mettere più ciclisti in circolazione.

In occasione della prima giornata della Settimana europea della mobilità (16-22 settembre), Amministrazioni pubbliche, istituti scolastici ma anche aziende ed associazioni private, sono invitate a partecipare alla dodicesima edizione del Giretto d’Italia, l’appuntamento annuale che premia le città più virtuose in tema di mobilità sostenibile.

Nella giornata di domani venerdì 16 settembre, per due ore a scelta, nella fascia compresa tra le 7.00 e le 10.00 del mattino, verranno conteggiate il numero dei dipendenti/studenti arrivati al lavoro/scuola in bici (o con altri mezzi di micromobilità) e a comunicare i dati raccolti all’ufficio Mobilità sostenibile del Comune di Trento entro le ore 12 dello stesso giorno.

Pubblicità Pubblicità

Nella stessa giornata saranno attivi i check-point di via Vannetti (incrocio via Romagnosi), via Endrici (incrocio via Perini) e corso III Novembre (incrocio via Piave) per il monitoraggio delle biciclette e dei mezzi di micromobilità alternativi in transito in città.

Tutti i dati raccolti permetteranno a Legambiente di redigere una classifica nazionale delle città più virtuose.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità