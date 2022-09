A fuoco una vettura sulla gardesana, traffico paralizzato

Pubblicità

Pubblicità



Allarme nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre, verso le 14:00 sulla gardesana per l’incendio di un’autovettura che stava procedendo in direzione Riva del Garda.

All’altezza del bivio che scende a Terlago dal vano motore hanno iniziato ad uscire fiamme e un denso fumo che in poco tempo hanno avvolto l’intera autovettura che era alimentata a GPL.

Il conducente appena accortosi delle fiamme è riuscito ad accostare nella piazzola nei pressi del bivio e mettersi in salvo.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la vettura sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco volontari di Cadine con il supporto dei colleghi di Sopramonte e Vigolo Baselga che hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento dell’incendio e la successiva minuziosa bonifica della vettura andata pressoché distrutta.

Sul posto anche la polizia locale del capoluogo che ha anche gestito l’intenso traffico rimasto bloccato per diverso tempo per consentire le operazioni di spegnimento. Fortunatamente non ci sono persone rimaste ferite.

Pubblicità Pubblicità