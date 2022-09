150° anniversario di fondazione del Corpo Alpini di Rovereto

Pubblicità

La Sezione A.N.A. di Trento ed i gruppi alpini della zona di Rovereto organizzano, in occasione del 150° anniversario di fondazione del corpo degli Alpini, un particolare momento di celebrazione per l’importante evento.

Il clou è previsto per sabato 17 settembre 2022, allorquando la città della Quercia vedrà la pacifica invasione delle penne nere trentine con una serie di appuntamenti che impegneranno l’intera giornata.

Si parte con l’ammassamento previsto a partire dalle ore 09:15 presso Piazza Rosmini, a Rovereto; seguirà ad ore 10:15 la sfilata per le vie cittadine, con la deposizione d’una corona presso il monumento dedicato ai Caduti.

A seguire le allocuzioni ufficiali al termine delle quali presso i locali del gruppo Alpini di Rovereto vi sarà possibilità di ristoro.

La manifestazione proseguirà nel pomeriggio presso la Campana dei Caduti sul colle di Miravalle, con l’inaugurazione ad ore 16.30 della mostra “Sui passi di Franco Bertagnolli – gli Alpini nella Protezione Civile”.

A seguire ad ore 17.00 si terrà la conferenza “Alpini dalla guerra alla Pace” con un momento musicale affidato alle voci del coro “Amicizia” di Volano.

L’evento si concluderà quindi in serata, ai piedi di Maria Dolens, con il concerto della Fanfara alpina di Lizzana accompagnata dall’arpa di Chiara Brun (ad ore 20.15), seguito alle 21.30 dai 100 rintocchi della campana della Pace.

Da ultimo, nell’ambito delle manifestazioni per l’importante ricorrenza, il giorno 28 settembre 2022 ad ore 18.00 presso il salone della fondazione Caritro vi sarà infine spazio per la presentazione ufficiale del libro “11277 – Caduti noti della prima guerra mondiale del Sacrario di Castel Dante”, opera storica di ricerca curata dal Centro Studi della sezione ANA di Trento, in collaborazione con Onorcaduti e la Croce nera austriaca.

Inevitabile qualche disagio per la circolazione cittadina, per il quale gli Alpini sin d’ora di scusano, confidando in un coinvolgimento anche di tutta la popolazione per festeggiare degnamente questo importante compleanno d’un patrimonio storico, culturale ed affettivo che certamente appartiene ad ognuno di noi.

