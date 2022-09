Svezia, a sorpresa vince la destra: la premier Andersson si dimette

Pubblicità

La premier svedese Magdalena Andersson, leader dei Socialdemocratici, si è dimessa da primo ministro. L’annuncio è arrivato in diretta tv mentre si contano gli ultimi voti delle elezioni politiche in Svezia di domenica scorsa.

La premier ha riconosciuto la vittoria della coalizione di destra, sostenuta dall’ultradestra dei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson.

Quando sono stati scrutinati il 99% dei voti delle elezioni di domenica, la coalizione dei 4 partiti di destra – Moderati, Democratici svedesi, Cristiano democratici e Liberali – ha ottenuto 176 seggi (uno in più della maggioranza necessaria), contro i 173 del blocco di sinistra guidato dalla premier. Il risultato rappresenta un’autentica sorpresa.

La partita si è giocata sulla gestione “troppo ingenua” dei flussi migratori e tabù mai infranti prima d’ora, come quello che implica una correlazione tra criminalità e migranti, storico cavallo di battaglia dell’estrema destra che ora pare aver contagiato, in parte, anche i socialdemocratici al governo.

Gli svedesi sono andati alle urne divisi, sia nei numeri che nei principi. Con una campagna elettorale accesa dalla crisi energetica, ma dominata soprattutto dalla guerra tra le gang criminali e, a cascata, dall’accusa di aver perseguito politiche troppo morbide sull’immigrazione, è curioso che il discusso e repentino processo di adesione alla Nato della Svezia, che interrompe la storica neutralità (di facciata) vecchia di 200 anni, non sia entrato nel dibattito pubblico e politico.

Ma il problema da affrontare, il tema che è rimbombato a ogni comizio, in ogni dibattito pubblico e “privato”, che riempie giornali e canali tv e che ha spaccato il Paese, è la battaglia contro i narcotrafficanti che hanno trascinato la Svezia nella paura e hanno riempito le cronache di scontri a colpi di bombe e pistole, proiettili vaganti e sparatorie in strada per il controllo del mercato della droga. Una guerra tra gang che ha trasfigurato uno dei Paesi più sicuri d’Europa.

