Scontro auto-moto in Val di Ledro: ferito un centauro di 38 anni

Ancora uno scontro auto-moto sulle strade del Trentino: l’incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16:15 a Ledro, lungo la strada statale 240 nei pressi del semaforo della frazione Biacesa.

Per cause in corso di accertamento una moto e una vettura Fiat Panda si sono scontrate, provocando la caduta del centauro – un 38 enne – che nell’impatto è caduto a terra.

L’uomo è stato subito soccorso da un’ambulanza dei sanitari della croce rossa della Val di Ledro. In loro supporto è poi arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Molina di Ledro.

I rilievi saranno a cura di una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva. Il 38 enne – dopo essere stato stabilizzato – è stato trasportato all’ospedale di Arco per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

