Per Ossanna la legge sul turismo inclusivo sarebbe «inutile», Ambrosi: «Per lui la disabilità rappresenta un mondo a parte e non parte di questo mondo»

Ieri la Lega insieme agli autonomisti del Patt ha bocciato un disegno di legge di Fratelli d’Italia. Si tratta di una nuova spaccatura nella maggioranza fra i due martiti più importanti che siedono sui banchi del consiglio provinciale.

Non è un bel segnale, anche perché arriva a pochi giorni alla tornata elettorale del 25 settembre dove gli elettori voteranno il nuovo governo nazionale.

La frattura diventa ancora più grave perchè il tema trattato rientra fra i valori imprescendibili di entrambi i partiti. Il disegno di legge, che porta la prima firma di Alessia Ambrosi proponeva di introdurre all’interno dell’attuale legge sulla ricettività turistica la promozione dell’offerta aperta a chi è più fragile ed era «finalizzato a rendere il Trentino un territorio all’avanguardia quale destinazione turistica accessibile, che promuove l’inclusione di persone con bisogni speciali e in generale una cultura turistica “per tutti”, attenta anche a certe categorie come le famiglie con bambini o gli anziani».

In commissione hanno votato contro il ddl Moranduzzo, Savoi e Cavada, tre invece i voti di astensione, che sono stati espressi da Pietro De Godenz (Upt), dal consigliere del Patt Lorenzo Ossanna che ha definito il ddl addirittura «inutile». Parere negativo anche da parte di Alessandro Olivi

Sulle parole di Lorenzo Ossanna, che ricordiamo si presenta candidato nel collegio di Trento per la camera sotto il simbolo Patt/Svp, scontrandosi con la stessa maggioranza che lo ha nominato assessore regionale, (Cosa unica nel panorama italiano) è intervenuta ieri Alessia Ambrosi.

«Dispiace l’utilizzo del termine “inutile” legato ai temi dell’inclusione sociale e della disabilità che qualcuno oggi in Commissione ha ritenuto di usare. Sia perché errato nel merito, sia perché ogni cambiamento, ogni affinamento della sensibilità, ogni intervento è sempre e comunque utile per il progresso civile e l’avanzamento della comunità in cui si vive» – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia.

Alessia Ambrosi conferma che continuerà l’impegno di proposta sul tema, «impegno – sottolinea – senza polemiche verso nessuno e unicamente mirato all’interesse delle persone con bisogni speciali».

Poi Ambrosi affonda su Ossanna: «L’utilizzo del termine “inutile” per chi siede sugli scranni del Consiglio provinciale è irrispettoso nei confronti del mondo della disabilità, ma anche nei confronti di chi lotta quotidianamente per i loro diritti, nei confronti del lavoro quotidiano all’interno delle istituzioni e dimostra ancora una volta come la battaglia culturale legata all’inclusione sociale e a un “Trentino per tutti” sia ancora lontana. Difendere l’autonomia significa anche difenderne la sua parte più nobile, non chiudendo gli occhi di fronte a chi ha bisogno. È evidente che per l’esponente del Patt (Ossanna) la disabilità rappresenta un mondo a parte e non parte di questo mondo»

La Giunta ha motivato il parere negativo con il fatto che la Provincia già si sta distinguendo in maniera decisa rispetto ad altri territori in questo campo: leggi ne abbiamo già tante, cerchiamo di fare sintesi di quello che abbiamo, ha detto Roberto Failoni, l’assessore competente.

C’è grande collaborazione con il Comitato paralimpico, ha aggiunto e nei prossimi mesi presenteremo ulteriori proposte e iniziative per rendere appetibili anche i territori meno forti turisticamente.

Il consigliere dell’Upt De Godenz e anche quello della Lega hanno ribadito lo sforzo e l’attenzione nei confronti dei diversamente abili dimostrati dall’assessorato anche in ottica della grande vetrina delle Olimpiadi del 2026, non ultimo valorizzando il marchio open.

