Nuova piazza a Tassullo, le perplessità del consigliere di minoranza Marco Santini: «Dove andremo a reperire le risorse necessarie?»

«Sono piuttosto perplesso riguardo al progetto di riqualificazione della piazza di Tassullo. Non tanto sul fatto che l’intervento debba essere eseguito o meno, credo che l’opera sia necessaria. Ma a quale prezzo? Quale sforzo economico, in termini di risorse proprie, è richiesto al Comune di Ville d’Anaunia?».

A esprimere tutti i propri dubbi relativi all’intervento previsto che andrà a modificare in maniera importante Piazza Carlo Antonio Pilati (qui l’articolo) è il consigliere di minoranza di Ville d’Anaunia Marco Santini, secondo il quale vi sono molte (troppe?) incognite lungo il percorso che porterà alla realizzazione del progetto. A cominciare dalla spesa a carico del Comune.

«Soltanto del primo lotto, relativo alla riqualificazione della piazza, al netto del contributo statale il costo a carico del Comune sarebbe di 480 mila euro – spiega Santini –. A questi si aggiungerebbero altri 210 mila euro relativi al lotto 2, che riguarda la riorganizzazione della viabilità limitrofa. Non vanno poi dimenticati i costi relativi all’acquisto della canonica, alla sua ristrutturazione e alla realizzazione del viale per Castel Valer da via dei Brattia, interventi per i quali è saltato il contributo sul Pnrr».

Un altro aspetto su cui riflettere sarebbe anche quello relativo al necessario via libera da parte della Sovrintendenza per i Beni Culturali per spostare il portale in pietra e quindi il muro perimetrale della canonica (nella foto in copertina).

«Personalmente ritengo che la canonica andrebbe acquistata soltanto se non ci fossero vincoli e se si potesse abbattere completamente – rivela il consigliere di minoranza –. Bisogna poi pensare alla viabilità così come è stata progettata, con una strettoia a livello della Cassa Rurale e una curva a gomito. Ricordo che in campagna elettorale si faceva della sicurezza stradale il proprio cavallo di battaglia, ora si evita il confronto con la minoranza in Consiglio e con la popolazione per risolvere queste criticità».

Il maggior cruccio del consigliere di Ville d’Anaunia riguarda però il costo totale dell’intervento. «Per completare l’opera servono complessivamente circa 2 milioni e mezzo di euro – conclude Santini –. Dove andremo a reperire queste risorse?».

