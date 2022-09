«Ludicamp»: due giorni di giochi al Castello del Buonconsiglio

Pubblicità

Pubblicità



Sabato 17 e domenica 18 settembre i magnifici giardini ed alcune sale del Castello del Buonconsiglio saranno teatro di Ludicamp, la due giorni all’insegna del divertimento e dei giochi organizzata dall’Associazione Ludimus in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio.

Info e programma su ww.ludimus.it.

Nel fine settimana il pubblico potrà cimentarsi con i giochi da tavolo nella sala ex Marangonerie, partecipare a tornei nella sala didattica, sfidare la Escape Rom nel Refettorio clesiano, partecipare a tornei, assistere ad esibizioni di scherma storica, e provare nuovi giochi come lo Stracòt: ovvero un minigioco a squadre per quattro persone pensato apposta per il LUDICAMP e liberamente ispirato al videogioco culinario “Overcooked”.

Ma badate bene perché non sarà un gioco da tavolo! Sarete fisicamente catapultati in una frenetica cucina: tra ingredienti da tagliare, padelle che bruciano e piatti da lavare. Quanti clienti usciranno dal vostro ristorante soddisfatti? Avete mai partecipato ad un torneo a squadre? Sabato 17 potrete farlo partecipando al torneo di Nome in Codice.

Pubblicità Pubblicità

Le iscrizioni saranno possibili direttamente al Castello dalle 9 alle 10 del 17/09 e saranno richiesti nome della squadra, nome, cognome dei componenti della squadra e numero di tessera Ludimus (se sprovvisti ci si potrà tesserare al momento).

Le squadre devono essere formate da un minimo di 2 giocatori a un massimo di 4. Anche quest’anno non potevano mancare dei tornei: in questa edizione sono proposti il torneo di un grande classico: Carcassonne! Questo torneo è valido per le classifiche dei nazionali italiani, organizzati da BIG – Board Italian Gamers e si svolgerà domenica 18/09.

Le iscrizioni saranno possibili direttamente al Castello dalle 10:00 alle 11:00 del 18/09 e saranno richiesti nome, cognome, email, data di nascita e numero di tessera Ludimus. Nei Giardini del Castello, ritrovo davanti al Torrionesi giocherà a Two rooms and a bomb. Due stanze, due gruppi di persone, ed una bomba pronta a far saltare tutto in aria.

Pubblicità Pubblicità



A Ludicamp si gioca anche a Two Rooms and a Boom: portate i vostri amici e prenotatevi! Sarà possibile giocare fino a 30 persone e i gruppi partiranno con un minimo di partecipanti. All’inizio di ogni turno ci sarà una breve spiegazione delle regole e la durata di ogni partita è stimata sui 15/20 minuti. Si giocherà nei giardini del castello.

L’iniziativa prevede un sistema di prenotazione obbligatoria da effettuarsi on line sul sito www.ludimus.it.