Le Signore delle cime: storie di donne alpiniste e delle loro imprese

«Avete avuto il grande merito di andare sul Monte Bianco, ma bisogna convenire che il Monte Bianco ne avrà molto meno ora che anche le signore possono scalarlo».

Furono queste le parole di una guida alpina quando Alessandra Boarelli raggiunse la vetta del Monviso il 16 agosto del 1864.

Le signore delle cime: storie di alpiniste e delle loro imprese è un reading teatrale immerso nelle suggestioni sonore eseguite dal vivo dal Coro di Sant’Ilario con un repertorio dedicato alla tradizione musicale di montagna.

Pubblicità Pubblicità

Un racconto – in programma sabato 17 settembre alle 17:00 a Fai della Paganella – che vuole rendere omaggio alla storia di sei donne protagoniste di grandi avventure e “aprire una via” alla diffusione del contributo che tutte loro hanno dato all’alpinismo nazionale e mondiale.

Donne che hanno sfidato non solo la montagna ma una cultura della montagna che le vedeva relegate a ruoli secondari, guadagnando nel tempo posizioni di rilievo, conquistando cime e attaccando pareti: Henriette d’Angeville, Gertrude Bell, Mary Varale, Nini Pietrasanta, Renata Rossi e Serena Fait.

Sei donne scelte in rappresentanza di un numero ben più vasto di alpiniste che dalla fine dell’Ottocento ad oggi hanno contribuito ad affermare la presenza femminile in uno sport a lungo considerato degli uomini e per gli uomini.

Pubblicità Pubblicità



Il reading si ispira al libro di Chiara Todesco “Le Signore delle cime”, presentato alla 67esima edizione del Trento Film Festival.

LINK ORME

Un ringraziamento speciale va al contributo di Tina Stolcis, presidente Associazione Guide Media Montagna Trento, ai consigli di Silvia Metzeltin Buscaini e alle parole preziose di Renata Rossi e Serena Fait.