Le condizioni per avere una casa per tutti ed una società migliore

Spett.Le direttore,

nelle parole di Don Luigi Ciotti pronunciate nel corso di un’incontro tenutosi a Rovereto (Trento) vi è tanto calore e passione in special modo quando racconta della sua giovinezza a Torino, da migrante, che lo ha visto ospite in un alloggio di fortuna.

La mia famiglia di origine ha avuto un percorso analogo in quanto i miei genitori, appena sposati, non avevano nulla ma sono riusciti, con sacrifici e tanto lavoro, a migliorare la loro condizione di vita permettendomi di andare a scuola ed avere un futuro migliore.

In famiglia si parlava tanto di doveri, educazione, di amore verso il prossimo e non si è mai preteso nulla dagli altri tanto meno dagli enti pubblici.

Bisogna invitare la classe dirigente a tutti i livelli a mettere in campo ogni sforzo per creare le condizioni affinché, ogni cittadino, con il proprio impegno, possa entrare in possesso della sua casa creando degli accessi al credito ancor più vantaggiosi di quelli attuali, in special modo per le giovani coppie, ed alloggi pubblici a canone moderato per le persone bisognose.

Quando una comunità suggerisce l’idea che tutto è dovuto e non parla, in nessun modo, di doveri allora la frittata è fatta.

Il mio faro di riferimento è la nostra Costituzione che parla, chiaramente, di lavoro, rispetto della persona umana e dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale, delle minoranze linguistiche, della tutela dei più fragili ma non dei pigri.

Mentre noi cosa facciamo ci inventiamo un mondo fatto di bonus dove il non fare niente viene equiparato all’impegno e non specifichiamo ai giovani che senza sforzi non è possibile raggiungere traguardi sempre importanti e prestigiosi.

E’, altresì, palese lo sforzo costante, direi giornaliero, di far arrivare ai giovani il messaggio subdolo e nefasto che si possa fare un uso ricreativo delle sostanze stupefacenti cosiddette leggere senza effetti sulla salute e sull’equilibrio psicofisico delle persone tendendo ad una normalizzazione all’uso delle droghe.

Sono convinto, che i proponenti e divulgatori vari di queste teorie senza fondamento scientifico, si guardano bene dal dire ai propri figli o nipoti che farsi una canna non ha conseguenze per loro salute.

L’importante è che il tutto venga ben recepito dai giovani delle classi sociali meno abbienti e quindi più indifese i quali , intorpiditi dalle droghe, non raggiungono alcun risultato facendo si che i figli dei soliti, a cui è stata data un’educazione di livello, non hanno alcun problema a sedersi sulle poltrone di potere , con relative prebende e privilegi, prima occupate dai genitori e così via.

Quando una società non si fonda più sul lavoro e sull’istruzione, a cui dovrebbero accedere liberamente tutti, si interrompe quello che un tempo veniva chiamato l’ascensore sociale non garantendo ad una gran parte della comunità di avere dei suoi rappresentanti ed un adeguato ricambio dirigenziale a livello nazionale.

Per concludere bisogna tornare ad investire nella cultura del lavoro e dell’impegno sociale facendo si che la famiglia torni ad essere il primo pensiero per ogni dirigente o gruppo politico perché i valori sopra indicati sono propri di questa cellula elementare della nostra comunità .

Domenico Catalano – Villa Lagarina

